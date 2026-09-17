İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Pusula-Tera soruşturmasında yeni kararlar alındı. Soruşturma kapsamında Muhammet Yarız'ın tutuklandığı, Namık Kemal Gökalp, İbrahim Bekci ve Altunç Kumova'nın ise gözaltına alındığı açıklandı.

Soruşturma kapsamında Emre Tezmen, Enver Çevik, Serdar Turhan ve Kemal Akkaya'nın yanı sıra Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bülteninde haklarında suç duyurusunda bulunulan şüpheliler hakkında da yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında Muhammet Yarız isimli şüpheli tutuklanmış, Namık Kemal Gökalp, İbrahim Bekçi ve Altunç Kumova isimli şüpheliler ise gözaltına alınmıştır. Yine aynı soruşturma kapsamında Emre Tezmen, Enver Çevik, Serdar Turhan, Kemal Akkaya ve SPK bülteninde hakkında suç duyurusunda bulunulan şüpheliler hakkında yurt dışı çıkış yasağı tedbirinin uygulanmasına karar verilmiştir.”

Bu kapsamda;

Katılımevim pay piyasasında 19 Ekim 2023-28 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin 27 kişi, Katılımevim pay piyasasında 4 Mart 2026-12 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin 12 kişi, Gündoğdu pay piyasasında 11 Şubat 2026-8 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin 8 kişi ile işlemleri savcılık makamının takdirine bırakılan 4 kişi ve Destek Faktoring pay piyasasında 15 Ekim 2025-2 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin 1 kişi ile işlemleri savcılık makamının takdirine bırakılan 6 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanmıştır.

GÖZALTI KARARI VERİLEN İSİMLER

Mükerrer isimlerin çıkarılmasının ardından yurt dışına çıkış yasağı uygulanan toplam 48 kişinin isimleri şu şekilde:

1.Ahmet Özcan 2.Ali Rıza İncekara 3.Alper Öztürk 4.Ayşe Seher Aydın 5.Berkan Gülen 6.Bülent Uygun 7.Büşra Alçelik 8.Celal Yarız 9.Emre Tezmen 10.Enes Furkan Çetinkaya 11.Enes Yazıcı 12.Enver Çevik 13.Erdin Özel 14.Erkan Kilimci 15.Feryal Köker 16.Furkan Baki 17.Gözde Hacıoğlu 18.Haldün Saffet İnal 19.Halil İbrahim Ege 20.İbrahim Bekci 21.İlhan Aygün 22.İsmail Ege 23.Kemal Akkaya 24.Lütfi Çetinel 25.Mehmet Erbey 26.Mehmet Salih Turhan 27.Mehmet Yıldırım 28.Muhammed Yarız 29.Murat Keçeci 30.Müjdat Ede 31.Mustafa Bor 32.Nilgül Sarıçalı 33.Oğuzhan Özerkaya 34.Onur Göğebakan 35.Orçun Berkay Kaya 36.Ömer Bedir Çetinel 37.Ramazan Erbey 38.Sabahattin Reha Şen 39.Salih Can Bülbül 40.Samet Çetinel 41.Selçuk Kahya 42.Serdar Turhan 43.Serhat Güven 44.Sezai Bekgöz 45.Sezer Gümüş 46.Şerifegül Yıldırım 47. Uğur Akkafa 48.Yunus Emre Yıldırım

Ne olmuştu?

Pusula Portföy'ün Para Piyasası Fonu'nda (PPF) temerrüde düşmesi, Katılımevim hisselerinde yaşanan sert dalgalanmalar ve Tera Yatırım üzerinden gerçekleştirilen işlemler sonrası soruşturma başlatılmıştı. Temerrüt durumu oluştuğunu bildiren Tera Yatırım Holdingin Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen hakkında da yurt dışına çıkış yasağı kararı verilmişti.