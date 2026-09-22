Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler (BM) 81’inci Genel Kurulu'nda İran ile ilgili son gelişmeler hakkında konuştu. Trump konuşmasında, ülke ekonomisine de değinerek, “Ülkemiz bugün, geçmişten daha güçlüyüz. Ekonomimiz, enerjimiz, ordumuz en güçlü durumda ve geleceğimiz çok parlak. Ülkemizde suç oranını yüzde 80 azalttık. Yüzde yüze doğru gidiyoruz. Önceki yönetimden Amerika'nın karanlık çağını devraldık ve şu an altın çağını yaşıyoruz. Çok uzun zamandır devam eden küresel sorunları çözmeye de başladık. Dünyamızı daha güvenli bir hale getirmeye çalışıyoruz. Tehditlerin büyümesine izin vermek gibi bir niyetim yok. Sorunlar var oldukça çözümü daha da zor hale gelir. ABD'nin güçlü hale gelebilmesi için bir sürü ülke ile iş birliği yaptık. Barışı getireceğim dedim ve getirdim” dedi.

“İran için nükleer silah söz konusu değil”

Trump, İran'ın nükleer silah edinmesine izin vermeyeceğini belirterek, Tahran'la müzakere girişimlerinin sonuçsuz kaldığını öne sürdü. Trump, “İran, terörün sponsoruydu. 51 yıllık fanatik İran rejimi, kaos yarattı. Orta Doğu'nun zorbalarıydılar artık zorba değiller. İran'ın nükleer silahlara erişmesine asla müsaade etmeyeceğim. Nükleer programlarını, teröre desteklerini sonlandırmak için müzakere masasına oturdum ama onlar kabul etmedi. Nükleer felaketin önüne geçtik. İran'a anlaşma için fırsat verdik ancak bunun gerçekleşmemesi üzerine askeri operasyon düzenledik. Hava savunmaları, deniz savunmalarını, insansız hava aracı kapasitelerini yok ettik. Operasyonlarımız sonrası bile sivil gemilere karşı saldırılarına devam ettiler. İran ile bir anlaşma yapacak mıyız, bu merak konusu. Onların daha iyi bir ülke olmalarına fırsat verecek miyiz yoksa onları yok mu edeceğim? İnancım anlaşma yapacağım yönünde ancak bu yine de vermem gereken bir karar. Ara seçimlerden hemen sonra bir anlaşmaya varacağımıza inanıyorum çünkü onların bunu yapmaması mantıklı değil. Onlar seçimlerdeki performansımı görmek istiyor. Ancak ben daha 2 buçuk yıl daha kalacağım” diye konuştu.

İran'a yönelik baskının artırılması çağrısında bulunan Trump, “ABD donanması, Venezuela’dan 1 milyar dolarlık petrol çıkarttı. Sabah akşam oradan petrol çıkardık. Dünyaya sesleniyorum. Bize katılın ve İran'ın terör rejimine karşı durun. İran'ın izole edilmesinde tüm uluslar bize katılmalı. Terörist rejimin bu davranışının arkasında güçsüz ve çaresiz olmaları yatıyor.” İfadelerini kullandı.

