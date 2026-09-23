Son Mühür - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı fon soruşturmasında önemli bir hukuki gelişme kayıtlara geçti. Soruşturma çerçevesinde ifadelerine başvurulan tanınmış iş insanları Kemal Akkaya ve Enver Çevik, adliyedeki işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte serbest bırakıldı.

Suçlamaları reddederek belgeleri sunudular

Savcılık makamında gerçekleşen ifade işlemleri sırasında iş insanları, yöneltilen iddialara ilişkin detaylı açıklamalarda bulundu. Hem şahısları hem de temsil ettikleri şirketler adına fon üzerinden mevzuata veya hayatın olağan akışına aykırı herhangi bir işlem gerçekleştirmediklerini belirten Akkaya ve Çevik, sürece dair tüm bilgi ve belgeleri eksiksiz bir şekilde savcılığa sundu.

"Yatırımlara kesintisiz devam Ediliyor"

İfadelerinde ticari faaliyetlerine de değinen iş insanları, gerek şirket bünyesinde gerekse ülke genelinde yatırımlarına ara vermeden devam ettiklerinin altını çizdi.

Savcılıkça yapılan detaylı incelemeler ve alınan beyanlar sonucunda, sunulan savunmaların aksini gösteren herhangi bir somut delil veya usulsüzlük unsuru bulunmaması üzerine Kemal Akkaya ve Enver Çevik serbest bırakıldı.

Neler yaşandı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma; Katılımevim, Gündoğdu Gıda ve Destek Faktoring pay piyasalarındaki işlemler ile SPK’nın 17 Eylül 2026 tarihli denetleme raporu üzerine başlatılmıştı. Dosya kapsamında Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ paylarındaki borsa ve mali hareketler mercek altına alınmış, MASAK’tan şirket yöneticilerinin 2024’ten bu yana gerçekleşen para ve kripto varlık trafiği istenmişti.

Soruşturma derinleştikçe Adalet Bakanı Akın Gürlek’in açıklamalarıyla, aralarında Bulls, Hedef, Tera, Pusula ve Ufuk Yatırım’ın da yer aldığı 9 şirketin yöneticilerinin mali hareketleri donduruldu. Varlıkların kaçırılmasını önlemek amacıyla banka, tapu, noter ve sivil havacılık gibi kurumlara tedbir bildirimleri yapıldı. Süreçte 4 şüpheli tutuklanırken, aralarında Kemal Akkaya ve Enver Çevik’in de yer aldığı 51 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı ile mal varlığı tedbiri uygulandı; son dalgada ise 25 şüpheliye yönelik adli işlem başlatılarak gözaltı kararları çıkarıldı.