Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’e yazdığı mektupta, artan akaryakıt fiyatlarını düşürmek için “gaz yağı ve dizel yakıtlarına ilişkin belli standartların gevşetilmesini” talep ettiği belirtildi.

Fransa Cumhurbaşkanı, ülkede rekor seviyelere ulaşan ve son dönemlerde balıkçılık ve tarım sektöründe protestoları tetikleyen akaryakıt fiyatları ile mücadele için harekete geçti. Macron, akaryakıt fiyatlarını düşürmek için Brüksel yönetiminden özellikle akaryakıt kalitesine ilişkin düzenlemelerin geçici olarak esnetilmesini istedi.

Gaz yağı ve dizele ilişkin düzenlemelerin esnetilmesinin, rafinerilerde üretilen akaryakıt oranlarını yüzde 5 ila 20 artırabileceği belirten Macron, bu önlemlerin Avrupa kıtasının “petrol ithalatı ve üretim kapasitesini güçlendirmeye” hizmet edeceğini söyledi.

Marttan bu yana neredeyse tamamen kapalı olan Hürmüz Boğazı’nın, enerji piyasalarında yaşattığı krize dikkati çeken Macron, enerji konusunda Orta Doğu’ya bağımlı olan Avrupa kıtasının da bu durumdan olumsuz etkilendiğinin altını çizdi.

Macron, Orta Doğu’nun Avrupa’nın gaz yağı ithalatının yüzde 36’sını, dizel ithalatının ise yüzde 18’ini oluşturduğunu söyledi.

Hürmüz Boğazı, kriz yaratı

Fransa’da dizel fiyatları litre başına 2,41 avro sınırına dayanarak yeni bir rekor kırarken; akaryakıt fiyatlarındaki artıştan en çok etkilenen iş grupları arasında yer yer eylemler sürüyor.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaş nedeniyle Basra Körfezi'nin ağzında, Orta Doğu'daki petrol ve sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) Umman Denizi ve Hint Okyanusu üzerinden dünya pazarlarına ulaştırılmasını sağlayan Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gerilim, enerji piyasalarında krize yol açmıştı.

Fransız hükümeti, artan akaryakıt fiyatlarından en çok etkilenen sektörlere yardım programlarını devreye almış ancak yardımlar yeterli bulunmamıştı.