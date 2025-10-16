Son Mühür - Gazze Barış Anlaşması’nın maddeleri arasında yer alan ve bölgede istikrarı sağlayacak askeri güç için hızla harekete geçiliyor. Hamas ile İsrail’in uzlaşmasının ardından, planın diğer maddeleri için de uygun ortam oluştu. Anlaşma kapsamında, tarafların mutabakat sağlamasının ardından çok uluslu bir gücün bölgede görev yapması öngörülüyordu.

Ekim sonunda Gazze'de olabilir

Gazze Barış Anlaşması’nın uygulanmasını denetleyecek gücün karargahının önümüzdeki iki hafta içinde kurulması planlanıyor. Karargahın, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Oramiral Brad Cooper tarafından oluşturulması bekleniyor. İstikrar gücünde yer alacak Türk askerinin ise Ekim ayı sonunda Gazze’de görevine başlayabileceği ifade ediliyor.

''Görev gücüne asker verir misiniz?"

Sahadaki gelişmeler sürerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün gerçekleşen AK Parti MKYK toplantısında Gazze’de oluşturulması planlanan uluslararası görev gücüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye gazetesinin haberine göre Erdoğan, "Macron, 'Görev gücüne asker verir misiniz?" diye sordu. Ben de 'Niye vermeyelim?' dedim. Gazze'de kurulacak askerî mekanizmaya dahil olabiliriz. Burada önemli olan hangi şartlarda orada bulunacağımız" ifadelerini kullandı.

Bölgenin imarı dâhil Gazze'de daha yapılacak çok iş olduğunu söyleyen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Gazze'de kırılgan da olsa bir güven iklimi oluştu. Sorun çözüldü gözüyle bakmamak gerekiyor. Asıl olması gereken bu değil fakat bir nebze nefes aldırır. Bunu sadece 'ateşkes imzaladılar' diyerek küçümsemek kimsenin haddi de hakkı da değildir. Biz deklarasyondaki iradenin sonuna kadar arkasında duracağız. Tüm aksaklıklara rağmen 350'ye yakın tırımız Gazze'ye giriş yaptı. 400'den fazla tırımız ise giriş için bekliyor. Başta dünya ve İslam ülkeleri olmak üzere hem ülke olarak hem millet olarak hem de parti olarak bizim büyük sorumluluğumuz var. Gazze'deki soykırımın unutulmayacağından emin olmalıyız. Bağımsız bir Filistin Devleti kurulana kadar çalışmalıyız"