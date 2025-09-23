Son Mühür - Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP’deki kurultay sürecinin ardından Kılıçdaroğlu’na yönelen eleştiriler ile Ekrem İmamoğlu’nun dava sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Selvi, bugünkü köşe yazısında şu ifadelere yer verdi:

"CHP yönetimi kurultaydaki şaibeyi ortaya çıkaranlara, İstanbul Büyükşehir Belediyesindeki yolsuzluk çarkını itiraf edenlere karşı gösterdiği haşin tavrı, şaibe sahiplerine göstermiyor"

Selvi, CHP’de Kılıçdaroğlu ve Gürsel Tekin’e yöneltilen eleştirilerin, 'yolsuzlukla anılan isimlere' ise yöneltilmediğini savundu ve şu ifadeleri kullandı:

''CHP’nin 13 yıl Genel Başkanlığını yapan Kemal Kılıçdaroğlu’na, CHP’nin çocuğu olan Gürsel Tekin’e gösterilen tepkinin binde biri Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluk ekibine gösterilmiyor. Kılıçdaroğlu’nun yüzüne tükürenler, ölümle tehdit edenler, Gürsel Tekin’i CHP’den ihraç etmeye çalışanların hiçbiri Aziz İhsan Aktaş’a, rüşvet çarkının başındaki Fatih Keleş’e, itirafçı olan Ertan Yıldız’a, “saygın iş adamı” dedikleri Murat Kapki’ye tepki göstermedi. Kılıçdaroğlu mu size yolsuzluk yapın dedi. Bu adamları Ekrem İmamoğlu’nun yanına iktidar mı yerleştirdi?''

''ANAP kafasından''

''Yolsuzluk ve şaibe virüsü Ekrem İmamoğlu ile CHP’nin içine girdi. Ekrem İmamoğlu neredeyse orada yolsuzluk ve şaibe iddiaları ortaya çıktı. Mahkeme kapılarına düştü. Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanlığında yolsuzluk ve rüşvetten yargılanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde, “Asrın yolsuzluğu” davasından dolayı hesap veriyor. İmamoğlu’nun kazandığı CHP’nin İstanbul İl Kongresi şaibeden dolayı mahkemede, büyük kurultay şaibe davasından dolayı yargılanıyor. Diploması sahtecilikten iptal edildi. Peki İmamoğlu’nun hiç mi düzgün bir işi yok? Ekrem İmamoğlu parayla her şeyi satın alacağına inanan eski ANAP kafasından geliyor. Bu yöntemi CHP’ye taşıdı. Büyük ölçüde de başarılı oldu. Ama CHP’yi kirletti. Parayla İBB’yi satın al, parayla İstanbul İl Kongresi’ni kazan, parayla CHP yönetimini ele geçir. “Para, para, para” diyen Napolyon bile paranın gücünü bu kadar kullanmamıştır. En sonunda parayla cumhurbaşkanlığını satın almaya kalkıştı, yargı engeline takıldı.''

Truva atına benzetti

''Ekrem İmamoğlu bir Truva atı gibi hareket etti. Yolsuzluk ve şaibeye bulaşanlar ise CHP’li değil. Ekrem İmamoğlu ile Beylikdüzü Belediyesi’nden gelen ekip. 80 bin lira maaş alan kişi aylık 500 bin lira harcamayı nasıl yapabiliyor? 110 bin lira maaş alan kişi aylık 450 bin liralık villada nasıl oturuyor? CHP halkın partisi demek. Peki halk böyle mi yaşıyor? Emekçiler 450 bin liralık villalarda mı oturuyor? CHP’li olmayanların yolsuzluk ve rüşvet çarkının hesabını CHP ödüyor.''