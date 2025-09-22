İş ve spor dünyasının yakından tanıdığı Sadettin Saran’ın annesi Geraldine Saran, hayat hikâyesi, kökeni ve eğitime verdiği önemle dikkat çekiyor. Sadettin Saran’ın kendi açıklamalarına göre annesi Geraldine, Amerika Birleşik Devletleri’nin Kentucky eyaletinden, babası ise Kırıkkale Keskin kökenli Özbek Saran. Saran’ın ailesi, babası Darüşşafaka’dan mezun olduktan sonra ABD’ye devlet bursuyla gittiği sırada tanıştı ve evlendi. Geraldine Saran yoksul bir aileden gelmesine rağmen 1960’lı yıllarda ABD’de üniversiteyi birincilikle bitirdi ve master yaptı. 1965 yılında Türkiye’ye gelerek burada yeni bir hayat kurdu. Aile, Sadettin Saran’ı Amerika’nın Denver kentinde dünyaya getirdi ve sonrasında Türkiye’de yaşamını sürdürdü.

Geraldine Saran kimdir?

Geraldine Saran, Amerikalı kökene sahip, Kentucky doğumlu bir isim. Üniversiteyi birincilikle tamamlayıp ardından master yapan Geraldine Saran, Türkiye’de memur olan eşiyle evlendikten sonra Türkiye’ye taşındı. O yıllarda Ankara ve Kırıkkale’de dikkat çekici yaşam tarzı ve ailesine kattığı eğitim kültürüyle tanındı. Kendi çocuklarına iyi bir eğitim ve spor bilinci kazandıran Geraldine Saran, özellikle Sadettin Saran’ın sporcu geçmişinde ilham kaynağı oldu. İngilizce’yi annesi öğretti ve ailede spora teşvik eden kişi oldu.

Sadettin Saran’ın annesi nereli?

Sadettin Saran’ın annesi Geraldine Saran, Amerika Birleşik Devletleri Kentucky kökenli. Babası ise Kırıkkale asıllı ve Darüşşafaka mezunu Özbek Saran. Ailenin gündeme gelen hikâyesi, Amerika’dan Türkiye’ye uzanan bir başarı ve hayat anekdotlarıyla dolu. Geraldine Saran, Amerika’da aldığı iyi eğitimle Türkiye’de aile yaşantısına örnek oldu ve özellikle Sadettin Saran’ın sporcu ve iş insanı kimliğinde önemli bir rol oynadı. Bugün ailenin kökeni, Amerika ve Kırıkkale bağlantılı olarak biliniyor; Geraldine Saran ise hem eğitimi hem de sosyal katkılarıyla ailede iz bıraktı