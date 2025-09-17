Son Mühür- Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), esnek çalışma modelleri kapsamında getirilen yarı zamanlı çalışma yönetmeliğine karşı Danıştay'a dava açtığını duyurdu. KESK, bu yönetmeliğin maaştan sosyal yardımlara, kademe ilerlemesinden emekliliğe kadar birçok haktan kayıplara yol açacağını belirterek, kadınların yarı zamanlı, yarı ücretle çalışmaya zorlandığını ve bunun toplumsal cinsiyet eşitsizliğini derinleştireceğini savundu.

KESK: "Yarı zamanlı değil, tam zamanlı çalışma ve bakım hizmetleri istiyoruz"

KESK, yaptığı açıklamada kuruluşlarından bu yana yarı zamanlı çalışma yerine, tam zamanlı çalışma hakkı içinde kamusal kreşler ve izin desteği gibi bakım hizmetlerinin sağlanması gerektiğini vurguladı. Sendika, çocuk bakımının ve bakım emeğinin toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesi temelinde sosyal hizmetler çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Bu bağlamda, kamu harcamalarının artırılması ve bütçe programlarının toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamayı hedefleyecek şekilde yeniden yapılandırılması için mücadele etmeye devam edeceklerini ifade etti.

"Eşit, ücretli ebeveyn izni ve çocuk yardımı talep ediyoruz"

Açıklamada, "Yarı zamanlı, yarı ücretle çalışmak değil; eşit, ertelenemez, devredilemez, ücretli ebeveyn izni ve kreş istiyoruz" denildi. KESK ayrıca, insanca yaşamaya yetecek ve 18 yaşına kadar sürecek çocuk yardımı talep ettiklerini de belirtti. Sendika, kadınları güçlendirmenin yolunun bu tür düzenlemelerden geçmediğini, aksine toplumsal cinsiyet eşitliğini ilke edinen politikalarla mümkün olabileceğini hatırlattı. Açılan davanın, bu konudaki mücadelelerinin bir parçası olduğu vurgulandı.