Son Mühür - New York'taki Intercontinental Exchange'de işlem gören kahve vadeli işlem fiyatları, ABD gümrük vergileri ve Brezilya'daki kurak geçen eylül ayının etkisiyle yükselmeye devam ederek Salı günü tüm zamanların en yüksek seviyelerine yaklaştı.

Zirveyi gördü

Arabica kahve vadeli işlemleri 4,24 Dolar/Pound seviyesine kadar yükseldi. Bu, yedi ayın en yüksek noktası olup, yılın başında ulaşılan tüm zamanların rekoru olan 4,29 dolara oldukça yakın. Kahve, ABD'deki gıda fiyatlarının kalıcı olarak yüksek seyretmesine katkı sağlayan ürünlerden biri olarak öne çıkıyor. Starbucks ve Dunkin Donuts gibi kahve zincirlerinin ağırlıklı olarak tercih ettiği Arabica kahve fiyatları, Trump yönetiminin Temmuz sonunda Brezilya’dan yapılan yeşil kahve ithalatına yüzde 50 gümrük vergisi getirmesiyle ICE piyasasında yaklaşık yüzde 50 oranında artış gösterdi. ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu verilerine göre, ağustos ayında marketlerde satılan kavrulmuş kahve fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,9 oranında yükseldi.