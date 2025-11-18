Son Mühür - Hazine ve Maliye Bakanlığı, geçtiğimiz aylarda yayımladığı bilgilendirme mesajında yüksek ücretli çalışanlara 7 Nisan itibarıyla sona eren beyanname verme süresini hatırlatmış ve olası yaptırımlara karşı uyarmıştı. 2025 yılı için açıklanan listede, geçen yıl toplamda 3 milyon TL ve üzeri maaş geliri elde ettiği halde beyanname vermediği belirlenen binlerce mükellefe “vergi ziyaı” cezası uygulanacağı duyuruldu. Bu kişilerin adreslerine tebligat gitmeden önce başvurmaları halinde pişmanlık hükümlerinden faydalanabilecekleri belirtilirken, aylardır bekleyen Gelir İdaresi Başkanlığı yılın son günlerine girilirken tebligat sürecini hızlandırdı.

Aylık geliri 250 bin TL'yi aşan herkesi ilgilendiriyor

Bu uygulama, 2024 yılı boyunca aylık geliri 250 bin TL’nin üzerinde olan tüm mükellefleri kapsarken, adresine tebligat ulaşan kişilere 7 Nisan sonrasında ödenmeyen her ay için yüzde 4,5 oranında vergi ziyaı cezası tahakkuk ettirilecek. Tebligat almamış olanlar ise ikamet ettikleri ilçedeki vergi dairesine yazılı dilekçeyle başvurduklarında herhangi bir ceza ile karşılaşmayacak. Online başvuru yapmak isteyenlerin ise Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesindeki “Hazır Beyan Sistemi” üzerinden “pişmanlık” seçeneğini işaretleyerek başvurularını iletebilecekleri bildirildi.