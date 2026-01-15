Son Mühür/ Emine Kulak- BASK Konfederasyonu’na bağlı Birlik Sağlık Sen, 2026 yılı Ocak ayında memur maaşlarına yapılan zammı protesto etmek amacıyla İzmir’de bir eylem gerçekleştirdi. Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte toplam zam oranının yüzde 18,61’de kalmasına tepki gösteren sendika, bu artışın enflasyonun altında kaldığını ve memurun alım gücünü korumaktan uzak olduğunu vurguladı.

İzmir Eğitim Diş Hastanesi önünde yapılan eylemde, “Memurun Geçim Sandığı” adı verilen sembolik bir sandık kuruldu. Sendika üyeleri, maaş bordrolarını sandığa atarak geçim sıkıntısına dikkat çekti. BASK Konfederasyonu’na bağlı iş kollarının da katıldığı eylemde yapılan basın açıklamasında, toplu sözleşme zammının yetersiz olduğu ifade edilerek, memurların ekonomik koşullar karşısında her geçen gün daha da zorlandığı belirtildi.

Doğruyol: Biz siyasetin arkasında yer almayacağız

Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, “ memurun derdi bitmiyor. Bugün itibariyle memurların hesaplarına maaşlar yattı. Eski şekliyle yattı. Enflasyon oranında memurlara zam yapıldı. Enflasyon oranında zam demek sıfır zam demektir. Bu maaş zammının TÜİK rakamlarına göre yapılması her geçen gün zayıflaması demek. Her TİS sürecinde olduğu gibi yüzde 18.61’de kalmış. Geçtiğimiz günlerde en düşük emekli maaşını 20 bin tl olarak düzlediler. Böyle bir şey olamaz bu ilerleyen zamanlarda tüm emeklilerinin aynı maaşı alması demektir. Bir asgari ücretli daha az maaş zammı almakta. Biz memurlar olarak BAS olarak buna boyun eğmeyeceğiz. Biz siyasetin arkasında yer almayacağız. Sendikanın yeri alanlardır. Alanlardan asla çıkmayacağız. Bugün geçim sandığına maaş bordolarımızı atacağız” dedi.