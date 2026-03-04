Son Mühür- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan “Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği”, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme ile belediyelerin gelir sistemine esas teşkil eden gruplandırma kriterleri yeniden belirlendi.

Nüfusa göre beşli sınıflandırma

Tebliğe göre belediyeler, nüfus büyüklükleri ile ekonomik ve sosyal gelişmişlik durumları dikkate alınarak beş ayrı gruba ayrıldı:

Birinci Grup: Nüfusu 250 binin üzerinde olan belediyeler

İkinci Grup: 100 bin 1 – 250 bin arası

Üçüncü Grup: 50 bin 1 – 100 bin arası

Dördüncü Grup: 10 bin 1 – 50 bin arası

Beşinci Grup: 10 bine kadar nüfusa sahip belediyeler

Belediyelerin nüfus tespitinde, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan 2025 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verileri esas alındı.

Üst gruba yükselme imkânı

Düzenleme yalnızca nüfus kriteriyle sınırlı kalmadı. Sanayi, ticaret veya turizm açısından önem taşıyan belediyeler ile ilçe merkezi konumundaki belediyelerin, mevcut gruplarından bir üst gruba yükseltilebileceği hükme bağlandı.

Ayrıca nüfusu 100 bin 1’in altında olan il merkezi belediyeleri, doğrudan ikinci grup kapsamında değerlendirilecek. Bu düzenleme ile il merkezlerinin idari ve ekonomik ağırlığının dikkate alınması amaçlanıyor.

Gelir yapısına etkisi

Belediyelerin gruplandırılması, Belediye Gelirleri Kanunu kapsamında uygulanacak bazı vergi, harç ve pay oranları açısından belirleyici rol oynuyor. Bu nedenle yeni sınıflandırmanın, belediyelerin bütçe planlaması ve gelir projeksiyonları üzerinde doğrudan etkili olması bekleniyor.

Tebliğ hükümleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülecek.