Son Mühür - Aydın’da Eylül 2025’te meydana gelen bir trafik kazasına polis memurları Fehmi Çam, İsmail Şimşek ve Ali Kemal Çakmak müdahale etti. Olay sonrası kazada kusurlu bulunan kişi hakkında “görevi yaptırmamak için direnme” ve “hakaret” suçlarından şikâyette bulunuldu, dosya Aydın 9. Asliye Ceza Mahkemesi’nde karara bağlandı.

Bu sürecin ardından polis memuru Fehmi Çam, Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğü’ne atandı. Mahkeme kararıyla görevine iade edilen Çam’ın, önceki görevi olan motorize trafik polisliğine döndürülmediği, bir benzin istasyonu önündeki kaldırımda yaya devriye olarak görevlendirildiği görüntüler kamuoyuna yansıdı.

Görevlendirme görüntüleri kamuoyuna yansıdı

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, polis memurunun tek başına, resmi üniforma ve yağmurluk zimmetlenmeden, yalnızca “trafik” ibareli yelek ile; görev için gerekli tablet, ceza tutanağı ve ekipmanlar olmadan çalıştırıldığı görüldü. Görev yapılan noktada trafik akışı veya kamu güvenliği ihtiyacı bulunmadığı iddiaları gündeme geldi.

Bakan: “Personeli kaldırımda görevlendirmek zulümdür”

CHP’li Murat Bakan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, polis memurunun hiçbir kamu yararı olmayan bir noktada görevlendirilmesini eleştirdi. Bakan, emniyet yönetimini ve İçişleri Bakanlığı’nı sorumluluk almaya çağırdı.

18 maddelik yazılı soru önergesi

Murat Bakan, uygulamayı TBMM gündemine taşıyarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi verdi. Önergede şu başlıklar yer aldı:

– Görevlendirmenin somut gerekçesi ve kamu yararı bulunup bulunmadığı

– Uygulamanın trafik kazası sonrası süreçle bağlantısı

– Mahkeme kararı sonrası eski görevine iade edilmemesinin nedeni

– Görev yapılan noktada güvenlik veya trafik riski raporu olup olmadığı

– Üniforma ve ekipman eksikliği

– Angarya ve mobbing iddialarına ilişkin değerlendirme

– Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ve ilgili amirlerin bilgisi

– Denetim, inceleme ve soruşturma süreçleri

– Benzer görevlendirmelere ilişkin Bakanlık kayıtları

“İnsan onuruna aykırı uygulamalar araştırılmalı”

Bakan, söz konusu görevlendirmenin polis memurunun itibarı, mesleki saygınlığı ve kişilik haklarını zedelediğini belirterek, İçişleri Bakanlığı’nın bu tür uygulamalara karşı hangi önleyici tedbirleri aldığına ilişkin de açıklama istedi.