Son Mühür - Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) yıl sonu itibarıyla sunulması planlanan torba yasa ile milyonlarca çalışanın emeklilik koşullarında önemli değişiklikler yapılacak. Uzun süredir tartışmalara yol açan ve yüksek maaşlı çalışanların emekli maaşlarının düşük kalmasına sebep olan prime esas kazanç üst sınırı, torba yasayla yeniden düzenlenecek.

Mevcut uygulamada, bir çalışanın maaşı ne olursa olsun prime esas kazancı en fazla brüt asgari ücretin 7,5 katı olarak hesaplanıyor. Meclis’e sunulacak değişiklikle bu tavan, asgari ücretin 9 katına çıkarılacak. Başka bir ifadeyle, bugünkü asgari ücret üzerinden hesaplandığında prime esas kazancın üst limiti 195 bin TL’den 234 bin TL’ye yükselmiş olacak.