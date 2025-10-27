Son Mühür - CHP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen “casusluk” soruşturması kapsamında bugün Çağlayan Adliyesi’nde ifade verdi. 19 Mart’ta gözaltına alınıp 23 Mart’ta tutuklanan İmamoğlu, Silivri’deki Marmara Cezaevi’nden 7 ay sonra ilk kez dışarı çıktı. Yaklaşık beş saat adliye nezaretinde tutulan İmamoğlu’nun ifadesi üç saat sürdü. Sorgusunun ardından, TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ile İmamoğlu’nun danışmanı Necati Özkan da, haklarında tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Yapılan işlemlerin sonucunda İmamoğlu, Yanardağ ve Özkan’ın tutukluluklarına karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıkladı

“Şüpheliler Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ ve Necati Özkan’ın; soruşturma kapsamında özet olarak örgüt lideri Ekrem İmamoğlu’nun Cumhuriyet Halk Partisi’nin yasa dışı yöntemlerle ele geçirilerek cumhurbaşkanlığı adaylığı için fon oluşturmak ve bu amaç doğrultusunda mali nitelikli suçları işleme amacını matuf İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütünün casusluk faaliyetleri kapsamında başta İstanbul ilindeki vatandaşlarımızın kişisel verilerinin yabancı ülke istihbarat birimlerine aktarılması eylemleri ve benzeri eylemler ile bu birimlerin unsurlarının talimatı ve yönlendirmesiyle faaliyetlerde bulunma eylemleri gerekçesiyle üzerlerine atılı ‘siyasi casusluk’ suçundan sevk edildikleri İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla tutuklanmalarına karar verilmiştir.”

Casusluk soruşturmasının merkezindeki isim Hüseyin Gün’ün, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak amacıyla kapsamlı bir ifade verdiği belirtildi. Daha önce soruşturma kapsamında serbest bırakılan İSTTELKOM A.Ş. Genel Müdürü Melih Geçek’in ise yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi. Wickr uygulaması ayrıntısı Sevk yazısında Wickr adlı mesajlaşma uygulamasına değinen savcılık, bu uygulamayı geçmişte FETÖ soruşturmalarında delil olarak kullanılan ByLock’a benzer bir gizli haberleşme aracı olarak nitelendirdi. Savcılığın değerlendirmesinde şu ifadelere yer verildi: “Yine iltisaklı kurumdan gelen araştırmalar neticesinde; Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü yöneticisi olan şüpheli Hüseyin Gün'ün By-lock benzeri kripto program olan ve farklı suç örgütlerince kullanılan wickr isimli haberleşme programını kullandığı ve şüpheli Necati Özkan dahil istihbarat görevlisi olduğu tespit edilen Chris ve şirket ortağı Aaron Bar simli şahıslarla tüm konuşmalarını bu program üzerinden gerçekleştirdiği ve özellikle 2019 yerel seçim döneminde bu program vasıtasıyla görüşmeler yaparak bilgi, belge ve analiz paylaşımı yaptığı tespit edilmiştir” Bunun yanı sıra, savcılık sevk yazısında itirafçı Hüseyin Gün’ün İngiltere istihbarat servisi için çalıştığı öne sürüldü. Yazıda savcılık şu ifadelere yer verdi: “Bu kapsamda şüphelinin iş adamı kisvesi altında istihbarat servisi elemanı olarak faaliyetlerde bulunduğu anlaşılmıştır.” Savcılık, İmamoğlu’nun belediyeye ait verileri Amerikan istihbaratına ilettiğini öne sürerek şu açıklamayı yaptı: “Şüpheli Hüseyin'in ortağı olan Aaron Bar isimli şahsın gerçekleştirdiği, bu şahsında Amerika istihbarat servisinin dijital projeler kordinatörü olduğu, dolayısıyla İBB'ye ait mail içerikleri ve dataların istihbarat servisleri tarafından ele geçirildiği ve bu datalarla algı oluşturmak suretiyle seçimin şüpheli Ekrem İmamoğlu yerine manipüle edildiği, yine Aaron Bar tarafından geliştirilen ve istihbarat servislerince de kullanılan PQ isimli yazılım ile seçmenlerin sosyal medya paylaşımlarını ve özel mesajlaşmalarına ulaşıldığı” Sevk yazısında, İmamoğlu’na yöneltilen suçlamaların, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için finansal kaynak sağlamak amacıyla gerçekleştirildiği öne sürüldü: “Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç Örgütünün amacının Cumhurbaşkanlığı adaylığı için fon oluşturma amacıyla gerçekleşen yolsuzluk eylemlerinin yanında uluslararası desteği sağlamak için casusluk eylemlerini de gerçekleştirdikleri, şüpheliler Necati Özkan ve Ekrem İmamoğlu isimli şahısların başta İBB'ye ait kurumsal hesaplar olmak üzere çok sayıda seçmenin sosyal medyasına ve iç yazışmalarına erişmek suretiyle 2019 seçimlerinde avantaj sağlamaya çalıştıkları” 10.000 USD “TELE1 kanalında gerçekleştirilen bir program içeriğinde de şüpheli Hüseyin Gün'ün yönlendirmesiyle sorular sorarak şüpheli Ekrem İmamoğlu lehine algı oluşturmaya çalıştığı, dosya kapsamında da alınan tanık beyanı ile de doğrulandığı üzere şüpheli Hüseyin Gün'den 10.000USD menfaat temin ettiğinin belirtildiği” ''TELE 1 ile basın ayağı oluşturuldu'' Savcılık, İmamoğlu’nun belediyeye ait verileri başka bir veri tabanına taşıdığını iddia ederek sevk yazısında şu ifadeleri kullandı: “Ekrem İmamoğlu'nun bilgisi ve talimatı ile Necati Özkan isimli şahsın çok sayıda belediyeye ait veriyi Ostin isimli internet ortamına aktardığı ve şüpheli Hüseyin Gün vasıtasıyla yabancı istihbarat servislerinin de desteğini alarak bir adım önde olmak maksadıyla analiz ve raporlama işlemlerini gerçekleştirdikleri, bu hususunda etkin pişman hükümlerinden faydalanan şüpheli Hüseyin Gün'ün beyanları ile de doğrulandığı, özellikle şüpheli Hüseyin Gün'ün raporlama sürecinde istihbarat servislerinden destek aldığı, dolayısıyla belirli bir hiyerarşi içerisinde iştirak halinde casusluk faaliyetlerinde bulundukları, şüpheli Merdan Yanardağ'ın ise şüpheli Hüseyin Gün'ün talimat ve yönlendirmeleriyle genel yayın yönetmeni olduğu TELE1 isimli kanalı araç olarak kullanmak suretiyle casusluk faaliyetlerinin basın ayağını oluşturduğu”