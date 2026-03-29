Meteoroloji Genel Müdürlüğünün günlerdir uyardığı olumsuz hava koşulları, özellikle İstanbul'da hayatı durma noktasına getirdi. Sağanak yağış ve şiddetli fırtınanın etkisiyle hava trafiği büyük yara aldı. Binlerce yolcunun planlarını altüst eden tablo sonrası havayolu şirketleri acil eylem planlarını devreye soktu. Uçuş güvenliğini riske atmak istemeyen firmaların peş peşe aldığı kararlar neticesinde iptal listeleri uzamaya başladı.

SABİHA GÖKÇEN'DE 51 SEFER PROGRAMDAN ÇIKARILDI

Şiddetli rüzgarın en çok etkilediği noktalardan biri Sabiha Gökçen Havalimanı oldu. Rötarların ardından AJet firması beklenen resmi duyuruyu yaptı. Şirket, zorlu hava şartları sebebiyle iniş ve kalkışlı toplam 51 seferin uçuş programından tamamen çıkarıldığını duyurdu. Bu gelişme üzerine havalimanında bekleyen yolcular alternatif ulaşım yolları bulma telaşına düştü.

HAVADAKİ UÇAKLAR FARKLI MEYDANLARA YÖNLENDİRİLDİ

İptal kararlarının yanı sıra havadaki uçaklar da fırtınadan nasibini aldı. AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilka, operasyonel sürece dair detayları kamuoyu ile paylaştı. Yeşilka, şartların zorlayıcı boyuta ulaşması nedeniyle 11 uçağı başka havalimanlarına indirmek zorunda kaldıklarını ifade etti. Hava muhalefetinin sürmesi halinde yeni iptal kararlarının masaya gelebileceğini belirten Yeşilka, yolculara anlık bilgi akışı sağlamaya devam edeceklerini anlattı.

METEOROLOJİDEN HAFTA BOYUNCA SÜRECEK UYARI

Havacılık sektörünü kilitleyen bu tablo karşısında Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni raporunu yayımladı. İstanbul ve çevre illerde fırtına ile sağanak yağışın etkisini artırarak sürdürmesi bekleniyor. Hafta sonuna kadar devam edecek soğuk hava dalgasının, Anadolu'nun çeşitli şehirlerinde kar yağışına dönüşeceği tahmin ediliyor. Uzmanlar da sıcaklıklardaki ani düşüşe karşı vatandaşları daha tedbirli davranmaya çağırıyor.