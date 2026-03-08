Kahramanmaraş’ta yaşayan 20 yaşındaki Kübra Topaktaş'ın, hem üniversite okuması hem de mobilya atölyesinde ustalık yapması dikkat çekiyor. Yaklaşık 5 yıl önce çırak olarak başladığı mobilya sektöründe kendini geliştiren genç kadın, bugün ustalık yaparak hem ailesine katkı sağlıyor hem de kadınların her alanda başarılı olabileceğini gösteriyor.

"Öğrenerek hem üretim kısmında hem de montaj aşamasında aktif olarak çalışıyorum"

Aynı zamanda da Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 2. sınıf öğrencisi olan mobilya ustası Topaktaş, çocukluğundan itibaren bu mesleğe ilgi duyduğunu belirterek, "Ortalama beş yıldır bu sektörde aktif olarak çalışıyorum. Babamın da öncülüğüyle bu mesleğe adım attım. Çıraklıkla başlayan serüvenim zamanla kalfalığa doğru ilerledi. Öğrenerek hem üretim kısmında hem de montaj aşamasında aktif olarak çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

"İnsanlar atölyeye gelip işimizi yakından gördüklerinde bu önyargılar büyük ölçüde kırılıyor"

Mobilya sektörünün genellikle erkek egemen bir alan olarak görüldüğünü ifade eden Topaktaş, "Erkek egemen yapının hakim olduğu bir sektörde kadın olarak yer almak elbette farklı karşılanabiliyor. Kadınların bu alanda çalışması bazı kişiler tarafından şaşkınlıkla karşılanırken, kimi zaman da olumlu tepkiler alabiliyoruz. Ancak insanlar atölyeye gelip işimizi yakından gördüklerinde bu önyargılar büyük ölçüde kırılıyor." dedi.