Çanakkale’nin Çan ilçesi, Belediye Başkanı Harun Arslan’ın kızı İremnur Arslan’ın vefat haberiyle sarsıldı. 30 yaşındaki İremnur Arslan’ın yaşamını yitirmesi, ailesi kadar ilçe kamuoyunda da derin üzüntü yarattı. Genç yaşta gelen acı haberin ardından çok sayıda taziye mesajı paylaşıldı.

İrem Nur Arsan neden öldü?

İremnur Arslan’ın bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü, tedavi sürecinin sindirim sistemi kaynaklı bir rahatsızlık nedeniyle sürdüğü belirtildi. Hastanede devam eden müdahalelere rağmen genç kadın kurtarılamadı. Vefat haberi, Çan’da kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

Taziye mesajları peş peşe geldi

Acı haberin duyulmasının ardından ilçe halkı, yakın çevre ve çok sayıda vatandaş başsağlığı mesajlarıyla aileye destek verdi. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda Harun Arslan ve ailesine sabır dilenirken, İremnur Arslan için duygusal mesajlar da öne çıktı.

Belediye Başkanı Harun Arslan da kızının vefatını duygusal bir mesajla duyurdu. Paylaşımında, kızının neşesi, gülüşü ve hayata karşı direnciyle aile içinde çok özel bir yere sahip olduğunu vurgulayan Arslan, büyük bir acı yaşadıklarını ifade etti.

Çan’da büyük üzüntü yarattı

İremnur Arslan’ın vefatı, yalnızca ailesini değil, ilçe halkını da yasa boğdu. Belediye başkanının kızı olması nedeniyle kamuoyunun yakından tanıdığı isimlerden biri olan Arslan’ın ölümü, Çan’da derin bir hüzün oluşturdu. Özellikle genç yaşta hayatını kaybetmesi, acının daha da büyümesine neden oldu.

Cenaze programına ilişkin paylaşımda, İremnur Arslan’ın Çarşı Camii’nden uğurlanacağı ve Çan Şehir Mezarlığı’nda toprağa verileceği bilgisi yer aldı. Aileye yönelik taziye mesajlarının önümüzdeki günlerde de sürmesi bekleniyor.