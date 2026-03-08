Dizinin yayın günü olarak 8 Mart'ın seçilmesi, izleyiciler arasında anlamlı bir başlangıç olarak değerlendirildi. NOW TV'nin pazar akşamı prime time kuşağına oturan yapım, finalini yapan Sahtekarlar dizisinin bıraktığı boşluğu devraldı. Her pazar saat 20.00'de ekrana gelen dizinin yapımcılığını DASS Yapım üstleniyor, yönetmen koltuğunda ise Hakan Kırvavaç oturuyor.

Doktor Başka Hayatta hangi diziden uyarlama?

Doktor: Başka Hayatta, İtalya'da büyük bir hayran kitlesi edinen DOC – Nelle tue mani (Ellerinde) adlı yapımın Türkiye uyarlaması. İtalyan orijinal, üç sezon ve 48 bölümle ekranda kaldı; şu sıralar 4. sezonu için hazırlıkları sürdürüyor. Senaryo ise Pınar Bulut ve Onur Koralp tarafından kaleme alındı; yerel dinamiklere uygun yeni karakter derinlikleri eklenerek özgün bir anlatı dili oluşturuldu.

Doktor Başka Hayatta konusu ne?

Dizinin odağında alanında zirveye ulaşmış dahiliye uzmanı Prof. Dr. İnan Kural bulunuyor. Geçirdiği ağır bir saldırının ardından bilincini yitiren İnan, gözlerini açtığında son 12 yılını tamamen unutmuş olduğunu fark ediyor. Tanımadığı yüzler, cevabını bilemediği sorular ve kopuk ilişkiler arasında kalan doktor; hem mesleğini geri kazanma hem de geçmişinin karanlıkta kalan bölümlerini aydınlatma mücadelesi veriyor. Hafıza, vicdan ve ikinci bir şans temalarının iç içe geçtiği hikaye, yalnızca tıbbi bir dram değil; kimlik ve varoluş üzerine de derin sorular soruyor.

Doktor Başka Hayatta oyuncuları kimler?

Dört ismin taşıdığı başrol kadrosu dikkat çekici: İbrahim Çelikkol Prof. Dr. İnan Kural'ı, Sıla Türkoğlu İnan'ın eski asistanı ve gizli aşkı Uzm. Dr. Elif Ateş'i, Şebnem Hassanisoughi İnan'ın eski eşi Aylin'i, Bertan Asllani ise gizemli karakter Toprak'ı canlandırıyor.

Geniş yardımcı oyuncu kadrosunda Güven Murat Akpınar, Ferit Aktuğ, Eylül Tumbar, Yasemin Yazıcı, Berk Özgür, Esra Akkaya, Merve Bulut, Aysun Demir, Özge Oneill Sarımola, Mert Yavuzcan ve İhsan İlhan yer alıyor.