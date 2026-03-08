Yeni bölüm fragmanında iki yarışmacı arasındaki gerilim doruk noktasına ulaştı. Barış, kendi stratejisini savunurken Ramazan'ın sözleri üzerine adeta kendini tutamaz hale geldi. Üç kişinin güçlükle yatıştırdığı Barış'ın yaşadığı o anlara sosyal medyada binlerce yorum geldi. Peki tüm bu olanların ardından Barış Murat Yağcı Survivor'dan diskalifiye mi edildi?

Barış Murat Yağcı ile Ramazan Sarı arasında ne yaşandı?

Gerilimin fitilini üçüncü dokunulmazlık oyunundaki bir seçim tartışması ateşledi. Osman Can Ural'ın önce Ramazan'ı ardından Barış'ı istemesi üzerine Ramazan'ın tavrı sertleşti. Ada yaşamına dönüldüğünde takım ikiye bölündü; bir tarafta Ramazan, Nagihan ve Sude, karşı cephede ise Barış, Osman Can ve Onur Alp yer aldı.

Seremoni sırasında Ramazan'ın "çakal" benzetmeli sözleri havayı germişti. Barış ise Ramazan'a parkurda hesap sorma mesajını açıkça verdi. Yeni fragmanda ise kavga bir üst boyuta sıçradı: Ramazan'ın annesiyle ilgili söylediği iddia edilen sözler, Barış'ı büyük bir öfke anına sürükledi.

Barış Murat Yağcı daha önce neden diskalifiye edilmişti?

Barış Murat Yağcı, Survivor 2026 sürecinde daha önce de gündemin merkezine oturmuştu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında Barış hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Dominik'teki yarışma süreci nedeniyle yurt dışında bulunan Yağcı, Türkiye'ye döndüğü anda İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Adli Tıp Kurumu'nda örnek alma işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Barış, bu hukuki süreç nedeniyle Survivor'dan diskalifiye edildi. Daha sonra yarışmaya geri dönen isim, şu an adada olmaya devam ediyor.

Ramazan Sarı diskalifiye mi edilecek?

Güncel fragmandan yükselen diskalifiye tartışması bu kez Ramazan Sarı'yı hedef alıyor. Annesini yeni kaybetmiş bir yarışmacıya yönelik ağır sözler söylendiğine dair izlenim, sosyal medyada büyük infial yarattı. Binlerce izleyici yapım ekibinden ve Acun Ilıcalı'dan diskalifiye kararı talep ederken şimdiye kadar resmi bir açıklama gelmedi.

Ramazan Sarı'nın yarışmaya devam edip etmeyeceği ve yapım ekibinin bu tartışmayı nasıl değerlendireceği, 8 Mart akşamı yayınlanan yeni bölümde netlik kazandı.

Barış Murat Yağcı kimdir?

Asıl adı Barış Murat Yağcı olan yarışmacı, Türk sosyal medya dünyasının tanınan isimlerinden. Survivor 2026 All Star kadrosunda gönüllüler takımında yer alan Yağcı, güçlü fiziksel performansı ve tartışmalı ada tavırlarıyla sezonun en çok izlenen isimlerinden biri konumunda.