Son Mühür- Dünyaca ünlü model Bella Hadid, uzun süredir Lyme hastalığıyla mücadele ediyor. 2013 yılında ilk kez bu hastalıkla tanıştığını açıklayan Hadid, o tarihten bu yana defalarca sağlık sorunlarıyla gündeme geldi.

Anne Yolanda’dan destek mesajı

Bella Hadid’in annesi Yolanda Hadid, sosyal medya üzerinden kızının zorlu sürecine dair duygusal bir paylaşım yaptı. Yolanda, “2013’teki teşhisinden bu yana yaşadığın karanlık, acı ve bilinmez cehennem için yeterince büyük kelimeler yok. Bu hastalık diz çöktürdü ama hep ayağa kalktık. Hep birlikte daha güzel günler için mücadeleye devam edeceğiz” sözleriyle kızına destek oldu.

Hastane günlerinden kareler

Hadid, yakın zamanda paylaştığı fotoğraflarda tedavi sürecine dair detaylar aktardı. Oksijen tankı ve serumla çekilmiş kareler, hayranlarını derinden üzdü. Bu görüntüler, modelin hastalığın ağır dönemlerinden geçtiğini ortaya koydu.

Spor salonuna döndü

Zorlu sürecin ardından Bella Hadid, sağlık durumuna ilişkin yeni bir paylaşım yaptı. Instagram hesabında koşu bandında yürürken çekilen bir fotoğrafını yayınlayan model, altına “Uzun zamandır spor salonunda ilk gün! Sadece yürüyüş ama olsun! Dayanıklılığımı geri kazanıyorum” notunu düştü.

Paylaşımda Hadid’in dikkat çekecek kadar ince görüntüsü öne çıktı. Uzun bir aranın ardından yeniden spor salonuna dönen model, bu adımıyla sağlığına dair umut verici bir mesaj verdi.