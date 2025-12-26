Son Mühür - TBMM Genel Kurulu’nda konuşan İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, dün yürürlüğe giren ve kamuoyunda “11. Yargı Paketi” olarak bilinen “Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”a ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Türkkan, bazı mahkûmların bu düzenlemeyi “milli piyango” gibi gördüğünü ifade etti.

Pakette yer alan infaz düzenlemeleriyle cezaevlerinden tahliyelerin başlamasının ardından, çeşitli Telegram gruplarında ağır suçlara yönelik ilanların paylaşıldığını öne süren Türkkan, bu durumun kamu güvenliği açısından ciddi bir tehdit oluşturduğunu söyledi.

Türkkan, söz konusu sürecin ardından organize suçlara yönelik hareketliliğin arttığını savundu. Telegram gruplarındaki mesajlara ait görüntüleri paylaşan Türkkan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Bu paketi milli piyango gibi gören kimi mahkumlar, şimdi Telegram gruplarında yaralama, gasp, öldürme gibi suçlar için ilan vermeye başladı. ‘Selamünaleyküm, yeni cezaevinden çıktım’ diyerek İzmir’in her yerinde mekân kurşunlama, kundaklama, adam yaralama, infaz, adam kaldırma gibi suçları sıralıyorlar. Bu kanunun getirdiği sıkıntılardan biri de budur.”

''Not bırakma mevcuttur...''

Türkkan, paylaşılan ilanlardan bir örneği de kürsüden okuyarak, “İzmir’in her yerinde mekân kurşunlama, mekân kundaklama, adam yaralama, not bırakma hizmetlerimiz mevcuttur” ifadelerinin yer aldığını aktardı.