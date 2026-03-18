Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir kent vizyonu doğrultusunda dikkat çeken bir ulaşım projesini daha hayata geçiriyor.

Elektrik destekli üç tekerlekli bisikletlerden oluşan BİSİCAB sistemi, ilk etapta Konak ve Alsancak’ta hizmet vermeye hazırlanıyor.

Hem çevreci hem de pratik bir alternatif sunan sistem, karbon salımını azaltmayı hedeflerken gençlere de istihdam kapısı aralıyor.

Sürdürülebilir ulaşımda yeni dönem

İzmir’in 2030 karbon nötr hedefi kapsamında geliştirilen BİSİCAB projesi, kent içi ulaşımda çevreci çözümleri artırmayı amaçlıyor.

İZULAŞ AŞ koordinasyonunda yürütülen proje kapsamında 20 adet elektrik destekli üç tekerlekli bisiklet hizmet verecek. Sistem, özellikle kısa mesafeli yolculuklarda alternatif bir ulaşım seçeneği sunacak.

Hem ulaşım hem turistik deneyim

BİSİCAB yalnızca bir ulaşım aracı olarak değil, aynı zamanda turistik geziler için de kullanılabilecek. İzmir’in merkezi noktalarında hizmet verecek sistem, kentte hem yerel halkın hem de turistlerin ilgisini çekmeyi hedefliyor. Açık ve ferah yapısıyla yolculara keyifli bir yolculuk deneyimi sunulacak.

3 kişilik kapasite, elektrikli destek

Sürücülü yolcu taşıma sistemi olarak tasarlanan BİSİCAB, 2 yetişkin ve 1 çocuk kapasitesine sahip olacak. Elektrikli destek sayesinde sürüş konforu artırılırken, kullanıcılar için kolay ve erişilebilir bir ulaşım imkanı sağlanacak.

Ödemelerin başlangıç aşamasında kredi kartı ile yapılması planlanırken, ilerleyen süreçte mobil uygulama entegrasyonu da devreye alınacak.

Konak ve Alsancak’ta pilot uygulama

Proje ilk etapta Konak ve Alsancak bölgelerinde uygulanacak. Belirlenecek duraklar üzerinden hizmet verecek sistem sayesinde yolcular, bu iki yoğun noktada hızlı ve ekonomik bir şekilde ulaşım sağlayabilecek. Pilot uygulamanın ardından sistemin farklı bölgelere yayılması hedefleniyor.

50 kilometre menziliyle çevre dostu

BİSİCAB’lar, 50 kilometreye kadar ulaşan batarya kapasitesiyle dikkat çekiyor. Bu özellik sayesinde hem kesintisiz ulaşım sağlanacak hem de karbon salımının azaltılmasına katkıda bulunulacak. Proje, İzmir’in çevreci ulaşım ağını güçlendiren önemli adımlardan biri olarak öne çıkıyor.

Teknolojik ve konforlu donanım

Üç tekerlekli bisikletlerde yer alan fırçasız diferansiyel motor sistemi, kadans sensörlü pedal desteği, LED aydınlatmalar ve geniş oturma alanları, yolculuk konforunu üst seviyeye taşıyor. Sistem, teknolojik altyapısıyla güvenli ve modern bir ulaşım deneyimi sunacak.

Üniversite öğrencilerine part-time iş fırsatı

BİSİCAB projesi, sosyal yönüyle de dikkat çekiyor. Sistem kapsamında üniversite öğrencileri part-time olarak istihdam edilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentteki devlet üniversitelerine yaptığı bilgilendirmelerle öğrencilere çağrıda bulundu. Bu sayede gençler hem eğitim hayatlarını sürdürüp hem de gelir elde etme imkanına kavuşacak.