Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasındaki gerilim yeni bir boyut kazandı. Savaş’ın avukatı, mahkemeye sunduğu dilekçede Özel’in “basın yoluyla açık şekilde müvekkilini hedef aldığını” belirterek, suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

“Tüm Türkiye’nin gözü önünde tehdit edildi”

Duruşma öncesinde mahkemeye sunulan dilekçede, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Lütfü Savaş’ı kamuoyu önünde hedef aldığı ve hak arama özgürlüğünü kullandığı için tehdit ettiği iddia edildi. Savaş’ın avukatı, “Söz konusu beyan dilekçesinde ve dava dosyasında yer alan iddialarımızı doğrular niteliktedir. Sayın Özel, hak arayan partilileri, görevini yapan yargı organlarını ve kamu görevlilerini aleni biçimde baskı altında tutmaya devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

“Hukuka saygı duyulmalı, delillerle yüzleşilmeli”

Açıklamada, Özgür Özel ve CHP yönetimine yönelik şu çağrı yer aldı:

“Kendisinden ve yönetiminden beklentimiz, hukuka saygı duyarak dava dosyasındaki iddia ve delillerle yüzleşmeleridir. Hak aramak kutsal ve anayasal bir özgürlüktür.”

Bu ifadelerin ardından Lütfü Savaş’ın, Özgür Özel hakkında resmî suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.

Dava dosyasında kurultay iddiaları

Tartışmaların merkezinde, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı yer alıyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 Haziran’da kurultay sürecine ilişkin yürüttüğü soruşturmayı tamamlayarak iddianame hazırlamıştı.

İddianamede, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu “mağdur”, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş “müşteki” sıfatıyla yer aldı.

“Para karşılığı oy” iddiaları yargıda

Savcılık, kurultayda “para karşılığı oy kullandırıldığı” iddialarına ilişkin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik dâhil olmak üzere 12 isim hakkında “oylamaya hile karıştırma” suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Hazırlanan iddianame, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Ayrıca, kurultaya ilişkin açılan iptal davalarının Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde birleştirildiği bildirildi.

Savaş–Özel gerilimi büyüyor

CHP içinde başlayan yargı süreci, Lütfü Savaş’ın açıklamalarıyla yeni bir aşamaya taşındı. Parti içi demokrasi ve hukuk vurgusunu öne çıkaran Savaş cephesi, Özel’in açıklamalarını “yargıya müdahale” olarak değerlendiriyor.

Savaş’ın önümüzdeki günlerde suç duyurusunu resmen yapması bekleniyor.