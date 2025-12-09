Yaşanan gerginliğin basına yansımasıyla birlikte gözler, olayın taraflarından biri olan Büşra Karakaş'a çevrildi. Hem podyumdaki başarıları hem de milli sporcu kimliğiyle tanınan Karakaş hakkında "kasten yaralama" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Olayın detayları ve tarafların ifadeleri, soruşturma dosyasına girerken kamuoyu da yaşananların arka planını merak etti.

Büşra Karakaş kimdir?

27 Şubat 1995 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Büşra Karakaş, eğitim ve spor hayatını başarılarla süsleyen bir isim olarak tanındı. İlk ve ortaöğrenimini başkentte tamamlayan Karakaş, yükseköğrenimini Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda bitirdi. Spora küçük yaşlarda ilgi duymaya başladı ve henüz 8 yaşındayken tekvando ile kick boks branşlarına yöneldi.

Spor kariyerinde önemli başarılara imza atan Karakaş, 4 kez Türkiye Kick Boks Şampiyonu oldu. Milli forma ile Türkiye'yi 2 kez Avrupa Şampiyonası'nda, 1 kez de Dünya Şampiyonası'nda temsil etti. Sporculuğunun yanı sıra modellik kariyeriyle de öne çıkan isim, 2022 yılında düzenlenen Best Model of Turkey yarışmasında birinci seçildi. Aynı yıl Best Model of the World yarışmasında da birincilik tacını takarak uluslararası bir başarı elde etti. İyi derecede İngilizce bilen Karakaş, aynı zamanda spikerlik ve sunuculuk eğitimi de aldı.

Maria Avdienko olayı nedir?

Olay, Beşiktaş'ta bir iş insanı olan A.D.'ye ait kitap ofisinde düzenlenen doğum günü partisinde meydana geldi. İddianameye ve şikayet dilekçesine yansıyan bilgilere göre; Rus turist Maria Avdienko, arkadaşı Nezir T. aracılığıyla bu partiye davet edildi. Gecenin ilerleyen saatlerinde Avdienko, doğum günü sahibi A.D. ile sohbet etmek üzere bahçeye çıktı.

Avdienko'nun iddiasına göre, bu sırada arkalarından gelen Büşra Karakaş, kıskançlık krizine girerek kendisine saldırdı. Rus turist, Karakaş'ın saçlarını arkadan çekerek kendisini yere düşürdüğünü ve başını sert bir şekilde fayansa çarptığını belirtti. Yere düştükten sonra da saldırının devam ettiğini öne süren Avdienko, partideki diğer davetlilerin araya girmesiyle kurtulduğunu ifade etti.

Soruşturma ve hukuki süreç

Olayın ardından hastaneye giderek darp raporu alan Maria Avdienko, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek Büşra Karakaş hakkında suç duyurusunda bulundu. Avdienko ifadesinde, "Başımı fayansa çarptım, her kadın benim yerimde olabilirdi" diyerek şikayetçi oldu.

Savcılık, şikayet üzerine "kasten yaralama" suçlamasıyla soruşturma başlattı. Büşra Karakaş ise iddialar üzerine polis merkezine giderek ifade verdi. Soruşturma süreci devam ederken, olayın yaşandığı ofisteki güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi talep edildi.