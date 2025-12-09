Acı haberi, yarışmada birlikte mücadele ettiği gelini Gülcan Ekici sosyal medya hesabından duyurdu. "Kayınvalidem Bessey Ekici Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur" ifadeleriyle yapılan paylaşım sonrası, yarışmanın eski bölümleri ve Besime Hanım'ın renkli kişiliği yeniden gündeme geldi. Sosyal medyada birçok kullanıcı taziye mesajları yayınlayarak üzüntülerini dile getirdi.

Besime Ekici Kimdir?

Aslen Malatyalı olan Besime Ekici, uzun yıllar İstanbul'un Kartal ilçesinde yaşadı. Mutfak kültürüne olan hakimiyetiyle bilinen Ekici, memleketi Malatya'da bir restoran işleterek gastronomi alanındaki tecrübesini kanıtladı. Televizyon izleyicisiyle tanışması ise Kanal D ekranlarında yayınlanan "Gelinim Mutfakta" programına katılmasıyla gerçekleşti.

Yarışmaya gelini Gülcan Ekici ile birlikte katılan Besime Hanım, kısa sürede programın en dikkat çeken karakterlerinden biri haline geldi. Otoriter yapısı, net tavırları ve sözünü sakınmayan kişiliğiyle izleyicilerin ilgisini çekti. Özellikle puanlama sırasındaki yorumları ve diğer kayınvalidelerle girdiği polemikler, onu yarışmanın unutulmaz isimleri arasına yazdırdı.

Yarışmadaki İz Bırakan Anları

Besime Ekici, yarışma boyunca sadece yemek eleştirileriyle değil, aile bağlarına verdiği önemle de konuşuldu. Gelini Gülcan ile aynı köyden olmaları ve aralarındaki samimi ilişki, ekran başındakilere yansıdı. Özellikle gelini Gülcan'ın 1,5 aylık bebeği varken yarışmaya katılması sürecinde Besime Hanım'ın verdiği destek takdir topladı.

Mücadeleci ruhuyla bilinen Ekici, yarışmanın rekabetçi ortamında dahi geri adım atmayan bir profil çizdi. Dobra kişiliği bazen eleştirilse de samimiyeti sayesinde geniş bir hayran kitlesi edindi. Vefatının ardından sevenleri, onun programdaki enerjik ve hayat dolu hallerini hatırlatarak başsağlığı diledi.