BBG İdil kimdir? Gerçek adı İdil Naz Kaluç olan BBG İdil, 27 Temmuz 1995’te Bulgaristan’ın Sofya kentinde doğdu. Televizyon dünyasında özellikle “Big Brother Türkiye” yarışmasındaki performansı ile tanınan Kaluç, yarışmanın dikkat çekici ve popüler isimlerinden biri oldu. “Bu Tarz Benim” adlı moda yarışmasında da yer aldı ve televizyona olan ilgisini bu alanda da sürdürdü. İstanbul’da yaşayan İdil Naz Kaluç’ın memleketi aslen Sofya’dır, Sivas kökenli olduğu kaynaklarda belirtiliyor.

İdil Naz Kaluç, Haliç Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu’nda eğitim aldı. Yarışmalara katılmadan önce sosyal medyada da aktifti; Instagram’da geniş bir takipçi kitlesine sahip oldu. 2015 yılında Star TV’de başlayan “Big Brother Türkiye” yarışmasında 8 kadın ve 8 erkekle birlikte 100 gün boyunca evde yaşadı. Sunuculuğunu Asuman Krause’nin yaptığı bu yarışmada, kendine has tavırlarıyla ve renkli kişiliğiyle öne çıktı. Yarışma sonunda ise televizyon ve sosyal medya fenomeni oldu.

BBG İdil’in başarıları ve hayatı

Kaluç, “Bu Tarz Benim” adlı moda yarışmasının ikinci sezonunda birinci oldu. Hem moda hem de kişisel gelişim alanlarında aktif olan İdil, kariyerini oyunculuk ve sosyal medya üzerine inşa etti. “Erka Production” bünyesinde oyunculuk projelerine katıldı, çeşitli televizyon programlarında ve dijital platformlarda yer aldı. Fiziksel özellikleriyle de dikkat çeken Kaluç, 1.67 m boyunda ve 50 kg ağırlığında.

İdil Naz Kaluç, hem sosyal medyada hem de televizyon yarışmalarındaki başarılarıyla genç jenerasyonun tanıdığı bir isim haline geldi. Yarışmalardaki lider tutumu ve kendine has tarzı, onu kısa süre içinde ünlü yaptı. Bugün halen televizyon ve sosyal medya içerikleriyle adından söz ettiriyor.