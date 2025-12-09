Bu olayla birlikte Sevda Türküsev'in kim olduğu, kariyeri ve özel hayatı yeniden merak konusu oldu. Yaptığı yorumlarla sık sık gündeme gelen Türküsev, özellikle toplumsal olaylar ve magazin figürleri üzerine yaptığı eleştirilerle tanındı. Peki, Mustafa Sandal'a "dekont" paylaştıran Sevda Türküsev kimdir?

Mustafa Sandal ile Nafaka Polemiği

Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic'e nafaka ödemediği yönündeki iddialar üzerine Sevda Türküsev, sosyal medya hesabından Sandal'ı etiketleyerek bir paylaşım yaptı. Türküsev, "Mustafa Sandal, neden kadının nafakasını ödemiyorsun kardeşim? Millete burada hak hukuk dersi vermeyi biliyorsun" ifadelerini kullanarak ünlü şarkıcıyı eleştirdi.

Bu paylaşıma Mustafa Sandal'dan yanıt çok kısa sürede geldi. Sandal, polemiğe girmek yerine doğrudan son aya ait nafaka ödemesinin banka dekontunu paylaştı. Dekontun üzerine "Sevdacığım öyle hemen atlama, bak bu son ayın dekontu" notunu düşen Sandal, iddiaları somut bir belgeyle yalanladı. Bu karşılıklı hamleler sosyal medyada geniş yankı buldu.

Sevda Türküsev Kimdir?

10 Haziran 1969 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Sevda Türküsev, Boşnak kökenli bir ailenin kızıdır. Eğitim hayatına İstanbul'da başladı ve lise eğitimini tamamladıktan sonra çalışma hayatına atıldı. Kariyerinin ilk yıllarında tekstil sektöründe faaliyet gösterdi ve bu alanda tasarımcılık ile üretim müdürlüğü gibi çeşitli görevlerde bulundu.

Tekstil sektöründeki kariyerinin ardından medya ve yazarlık alanına yönelen Türküsev, kaleme aldığı kitaplar ve köşe yazılarıyla tanınmaya başladı. Kişisel gelişim, başarı ve hayata dair tecrübelerini aktardığı kitapları okuyucuyla buluştu. Aynı zamanda çeşitli televizyon kanallarında yayınlanan gündüz kuşağı programlarında yorumcu olarak yer aldı ve toplumsal konulardaki keskin çıkışlarıyla dikkat çekti.

Özel Hayatı ve Evliliği

Sevda Türküsev'in özel hayatı da merak edilen konular arasında yer aldı. Türküsev, henüz 19 yaşındayken bir evlilik gerçekleştirdi. Bu evliliğinden İlker adında bir oğlu dünyaya geldi. Ancak evliliği ilerleyen yıllarda sona erdi ve eşinden ayrıldı.

Oğlunu tek başına büyüten Türküsev, verdiği röportajlarda bu sürecin kendisini güçlendirdiğini ifade etti. Şu anda bekar olan Sevda Türküsev, yaşamını İstanbul'da sürdürdü ve kariyerine medya sektöründe yorumcu ve yazar olarak devam etti.