Soruşturma dosyasındaki yeni deliller ve bulgular doğrultusunda gerçekleştirilen operasyonda, Lütfi Arıboğan'ın yanı sıra dönemin diğer bazı yetkililerinin de isimleri gündeme geliyor. Savcılık makamlarının, özellikle 2011 sürecindeki idari işlemler ve o dönemde alınan kararlarla ilgili olarak Arıboğan'ın bilgisine başvuracağı öğrenildi. Gözaltı işleminin ardından Arıboğan'ın adli makamlara sevk edilip edilmeyeceği ise ilerleyen saatlerde netlik kazanacak.

Lütfi Arıboğan Neden Gözaltına Alındı?

Lütfi Arıboğan'ın gözaltına alınma gerekçesi, spor kamuoyunda "şike davası" olarak bilinen sürecin devamı niteliğindeki yeni bir soruşturma dalgasına dayanıyor. Savcılık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, dosyaya giren ek deliller ve belgeler ışığında Arıboğan'ın ifadesinin alınması zorunlu görüldü. Şu an için hakkında bir tutuklama kararı bulunmayan Arıboğan, "şüpheli" sıfatıyla emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor. Soruşturmanın, o dönemdeki UEFA ile ilişkiler ve belge akışı üzerine yoğunlaştığı iddia ediliyor.

Lütfi Arıboğan Kimdir?

30 Eylül 1961 tarihinde Adana'da dünyaya gelen Lütfi Arıboğan, Türk sporunun hem saha içinde hem de yönetim kademesinde önemli figürlerinden biridir. Spor kariyerine 1971 yılında Çukobirlik altyapısında basketbol ile başlayan Arıboğan; Ankara DSİ, Efes Pilsen, Galatasaray ve Ülkerspor gibi dev kulüplerin formasını giydi. Özellikle Galatasaray basketbol takımında 6 yıl kaptanlık yaparak 1990 yılında Süper Lig şampiyonluğu yaşadı ve 1996 yılında aktif sporculuk kariyerini noktaladı.

Sporu bıraktıktan sonra yöneticilik kariyerine geçiş yapan Arıboğan, Ülkerspor'da 8 yıl boyunca Genel Menajerlik görevini üstlendi. 2005 yılında dönemin TFF Başkanı Levent Bıçakçı tarafından federasyona davet edilerek Genel Sekreterlik koltuğuna oturdu. Haluk Ulusoy, Hasan Doğan, Mahmut Özgener ve Mehmet Ali Aydınlar dönemlerinde TFF'de üst düzey görevlerde bulundu ve Türk futbolunun idari yapılanmasında kritik roller oynadı.

6 Temmuz 2012 tarihinde Galatasaray Sportif A.Ş. Genel Müdürlüğü görevine getirilen Arıboğan, 2014 yılındaki olağanüstü genel kurula kadar bu görevini sürdürdü. Ayrıca 2015 yılında Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanlığı için aday olan Arıboğan, Harun Erdenay ile girdiği seçim yarışını 93'e karşı 81 oyla kaybetti. Arıboğan, spor yöneticiliğinin yanı sıra İstanbul Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyeliği gibi akademik görevlerde de bulundu.