26 Şubat Perşembe günü birçok ilde eğitime ara verilmesinin ardından gözler bu kez Kütahya Valiliği'nden gelecek resmi açıklamaya çevrildi. Peki Kütahya'da kar tatili ilan edildi mi? İşte son durum ve hava durumu detayları...

Kütahya'da 27 Şubat Cuma okullar tatil mi?

27 Şubat 2026 Cuma günü için Kütahya Valiliği tarafından henüz resmi bir kar tatili açıklaması yapılmadı. Mevcut duruma göre eğitim öğretim faaliyetleri planlandığı şekilde devam edecek. Ancak hava koşullarının seyrine bağlı olarak akşam saatlerinde ya da sabah erken saatlerde yeni bir değerlendirme yapılması bekleniyor.

Kütahya'da kar tatili kararları, Valilik bünyesindeki kriz masası tarafından meteorolojik veriler ve yol durum raporları değerlendirilerek alınıyor. Resmi duyurular kutahya.gov.tr adresi ve Valiliğin sosyal medya hesapları üzerinden kamuoyuyla paylaşılıyor. Velilerin ve öğrencilerin bu kanalları takip etmesi önem taşıyor.

Kütahya hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Kütahya'da 27 Şubat Cuma günü kapalı ve soğuk bir hava hakim olacak. Gün boyu bulutlu gökyüzünün etkisinde kalacak kentte en yüksek sıcaklık 1°C civarında seyrederken, gece saatlerinde termometreler -3°C seviyelerine kadar düşecek. Kuzey yönünden esen rüzgar, hissedilen sıcaklığı daha da aşağıya çekecek.

Özellikle Domaniç, Gediz, Simav ve Tavşanlı gibi yüksek rakımlı ilçelerde kar geçişleri görülmesi olasılık dahilinde. Sabah saatlerinde yollarda buzlanma ve don riski bulunması nedeniyle sürücülerin ve yayaların dikkatli olması gerekiyor.

26 Şubat'ta hangi illerde okullar tatil edildi?

Kütahya için karar beklenirken, 26 Şubat Perşembe günü yoğun kar ve olumsuz hava koşulları yüzünden birçok ilde eğitime ara verilmişti. Erzurum'da Aşkale, Tekman, Karayazı, Hınıs, Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerinde okullar tatil edildi. Gümüşhane il genelinde tüm okullarda eğitim durduruldu. Bayburt'ta kreşler dahil tüm eğitim kurumları kapandı. Erzincan genelinde örgün ve yaygın eğitim kurumlarında bir günlük tatil uygulandı. Tunceli'nin Ovacık, Nazımiye ve Pülümür ilçelerinde okullar kapatılırken, Bingöl Karlıova'da da eğitime ara verildi.

Meteoroloji uzmanları, soğuk havanın önümüzdeki günlerde de etkisini sürdüreceğini ve özellikle iç kesimlerde kar yağışının devam edebileceğini belirtiyor. Bu nedenle Kütahya dahil İç Anadolu ve çevre illerde yeni tatil kararlarının gündeme gelmesi ihtimal dahilinde.