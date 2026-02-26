Başlangıçta NOW TV için hazırlanan ancak yayın takviminden çıkarılan Çirkin, yapım sürecinde yaşanan değişikliklerin ardından Star TV ile anlaşma sağladı. Kanal transferiyle birlikte senaryo ve karakterlerde kapsamlı düzenlemelere gidildi. Prime time kuşağında yayınlanması planlanan dizi, 2026 bahar sezonunun en iddialı projelerinden biri olarak gösteriliyor.

Çirkin dizisinin yönetmeni kim?

Çirkin dizisinin yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin oturuyor. Son yıllarda Yalı Çapkını ve Çarpıntı gibi izlenme rekorları kıran yapımlarla adından söz ettiren Alptekin, duygusal yoğunluğu yüksek sahneleri ve güçlü kadın karakter anlatımıyla tanınıyor. Senaryoyu ise Özlem İnci Hekimoğlu ve Nil Güleç Ünsal ikilisi kaleme aldı.

Çirkin dizisi oyuncuları kimler?

Dizinin kadın başrolünde genç kuşağın dikkat çeken isimlerinden Derya Pınar Ak yer alıyor. Ak, toplum tarafından dışlanan ve "çirkin" lakabıyla anılan Meryem Tunalı karakterine hayat verecek. Erkek başrolde ise gazino işletmecisi Kadir karakterini Çağlar Ertuğrul canlandıracak.

Usta oyuncu Çetin Tekindor, hikâyede kilit bir rol üstlenen Ökkeş karakteriyle kadroya dahil oldu. Başak Gümülcinelioğlu ise Ökkeş'in kızı ve Kadir'in sevgilisi olan Lale rolüyle ekranlara dönüyor. Geçtiğimiz yıl oğlu Devin'in doğumuyla setlere ara veren Gümülcinelioğlu'nun geri dönüşü büyük ilgi çekti. Kadrodaki diğer isimler arasında Gözde Kansu, Olgun Toker, Baran Bölükbaşı ve son olarak İsmet rolüyle kadroya katılan Berkay Şahinoğlu bulunuyor.

Çirkin dizisi ne zaman başlayacak?

Dizinin çekimleri 1 Mart 2026 itibarıyla başlıyor. Ancak Star TV tarafından henüz resmi bir yayın günü ve saati açıklanmadı. Kulis bilgilerine göre yapımın 2026 bahar aylarında ekrana gelmesi planlanıyor. İlk fragmanın yayınlanmasının ardından resmi takvimin duyurulması bekleniyor.

Çirkin dizisinin konusu ne?

Çirkin, çevresi tarafından ötekileştirilen Meryem'in çocukluk yıllarından yetişkinliğine uzanan zorlu yaşam mücadelesini anlatıyor. Kimsesiz kalan ve ardından evlatlık olduğunu öğrenen Meryem'in hayattaki en büyük dayanağı Kadir oluyor. Aşk, aile bağları, toplumsal baskılar ve kişisel mücadeleler etrafında şekillenen hikâye, izleyiciye yoğun bir dram sunmayı hedefliyor.