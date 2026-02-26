Motto Yapım imzalı dizide Ayvalık'ta süren çekimlere kısa bir ara verilmişti. Senaryoda köklü değişikliklere gidileceği ve Kamil karakterinin yeniden hikayeye dahil edileceği öğrenildi. Ekip önümüzdeki günlerde sete dönmeye hazırlanırken, Alperen Duymaz'ın karizmatik duruşuyla İskender karakterine nasıl bir yorum getireceği merak konusu oldu.

İsmail Hacıoğlu Cennetin Çocukları'ndan neden ayrıldı?

17 Şubat 2026 tarihinde ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan İsmail Hacıoğlu, savcılıktaki ifadesinde yasaklı madde kullandığını itiraf etti. Hacıoğlu, stresli dönemlerde rahatlamak amacıyla bu maddeye yöneldiğini ancak kimseye temin etmediğini belirtti. İfadesinin ardından serbest bırakılan oyuncu, TRT ve yapım şirketinin kurumsal imajı koruma kararıyla projeden çıkarıldı.

Çekimleri tamamlanan iki bölümde Hacıoğlu'nun İskender karakteri ekranda olmaya devam edecek. Ardından hikaye yeni bir döneme geçerek Alperen Duymaz ile yoluna devam edecek.

Alperen Duymaz kimdir, kaç yaşında?

Alperen Duymaz, 3 Kasım 1992 tarihinde Ankara'nın Mamak ilçesinde dünyaya geldi. 2026 yılı itibarıyla 33 yaşında olan oyuncu, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu. Lise yıllarında müzik ve modellikle ilgilenen Duymaz, oyunculuk kariyerine 2015 yılında adım attı.

İlk olarak Tatlı Küçük Yalancılar (2015) dizisinde Cesur karakteriyle ekrana çıkan Duymaz, ardından Acı Aşk (2015-2016) ile ilk başrol deneyimini yaşadı. Asıl çıkışını Bodrum Masalı (2016-2017) dizisindeki Ateş karakteriyle yakalayan oyuncu, geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

Çukur (2018) dizisinde Komiser Emrah, Çarpışma (2018-2019) dizisinde Kerem karakterlerini canlandıran Duymaz, Son Yaz (2021) dizisindeki Akgün rolüyle ikonik bir performans sergiledi. EGO (2023) dizisinde başrolde yer alan oyuncu, en son Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... (2025-2026) dizisinde Civan karakterine hayat veriyordu.

Cennetin Çocukları'nda senaryoda neler değişecek?

Alperen Duymaz'ın kadroya katılmasıyla birlikte Cennetin Çocukları'nın senaryosunda kapsamlı bir revizyon yapılacak. Hikayede Kamil karakterinin geri dönüşü planlanırken, İskender'in geçmişine dair yeni sırlar ekleneceği ve dizinin aksiyon-dram ekseninde farklı bir yöne evrileceği konuşuluyor.

Ayvalık'ın büyüleyici atmosferinde çekilen yapım, başrol değişimiyle birlikte yeni sezonun en çok konuşulan dizilerinden biri olmaya aday görünüyor. Duymaz'ın ne zaman sete dahil olacağı ve ilk sahnesinin hangi bölümde yayınlanacağı, yapım ekibinin açıklamasıyla netleşecek.