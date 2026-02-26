İç Anadolu'nun yüksek rakımlı illerinden Yozgat'ta hava sıcaklıkları gece saatlerinde eksi 4 dereceye kadar gerilerken, gündüz en yüksek sıcaklık sıfır derece civarında seyrediyor. Don olayları ve buzlanma riski, okul servisleri ve toplu taşıma açısından ciddi bir tablo ortaya çıkarıyor.

27 Şubat cuma Yozgat'ta okullar tatil mi?

Yozgat Valiliği tarafından 27 Şubat cuma gününe ilişkin şu ana kadar resmi bir kar tatili açıklaması yapılmadı. Hava koşullarının seyrine göre alınabilecek olası bir tatil kararının valilik tarafından duyurulması bekleniyor. Karar açıklanması durumunda valiliğin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden kamuoyuyla paylaşılacak.

Geçmiş dönemlerde benzer hava koşullarında Yozgat'ta il genelinde ya da bazı ilçelerde eğitime ara verildiği biliniyor. Ancak mevcut durumda 27 Şubat için alınmış bir karar bulunmuyor. Velilerin doğrulanmamış bilgilere itibar etmeyerek yalnızca resmi kanalları takip etmesi büyük önem taşıyor.

Yozgat ve çevresi için hava durumu uyarısı

Meteoroloji'nin tahminlerine göre İç Anadolu'da Sivas, Kayseri ve Yozgat çevrelerinde karla karışık yağmurun kara dönüşmesi bekleniyor. Yağışların Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde yer yer kuvvetli olacağı öngörülürken, İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuzey yönlerden esen kuvvetli rüzgarın saatte 40-70 kilometre hıza ulaşabileceği uyarısı yapıldı.

Eksi derecelerin getirdiği don ve buzlanma riski, yalnızca kar yağışıyla sınırlı kalmıyor. Sabahın erken saatlerinde oluşan kaygan zemin, okul servisleri ve öğrenci ulaşımı açısından önemli tehlike oluşturuyor. Karayolları ekiplerinin ana arterlerde tuzlama ve kar küreme çalışmalarını sürdürdüğü bildirilirken, kırsal kesimlerdeki yollarda ulaşım güçlüğünün devam ettiği belirtiliyor.

Kar tatili kararını kim veriyor?

Türkiye'de ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde kar tatili kararı il valilikleri veya ilçe kaymakamlıkları tarafından veriliyor. Valilikler genellikle akşam geç saatlerde ya da sabahın erken saatlerinde resmi internet siteleri ve sosyal medya hesapları aracılığıyla duyuru yapıyor.