Pınar Esen karakterine hayat veren Ekin Aksoy, performansıyla büyük beğeni topluyor. Dizideki güçlü duruşu ve aksiyon sahnelerindeki başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken genç oyuncu, "Ekin Aksoy kimdir, kaç yaşında, nereli?" sorularıyla arama motorlarında yoğun şekilde araştırılmaya başlandı.

Yeraltı dizisinde Pınar komiser karakteri kim?

Yeraltı dizisinde Ekin Aksoy'un canlandırdığı Pınar Esen, emniyet kökenli bir ailede yetişmiş ve küçük yaşından beri hayalini kurduğu narkotik biriminde görev alan kararlı bir komiser. Dizide yeraltı dünyasına sızan Pınar, operasyonlarda gösterdiği soğukkanlılık ve cesaretiyle öne çıkıyor. Ancak karakteri asıl çarpıcı kılan unsur, Paşa Hanoğlu ile arasındaki yasak ilişki. Görev bilinci ile duyguları arasında sıkışan Pınar, her bölümde daha zorlu tercihlerle yüz yüze kalıyor. Bu çok katmanlı yapı, karakteri dizinin en merak edilen figürlerinden biri haline getirdi.

Ekin Aksoy kimdir?

Ekin Aksoy, 1 Ocak 2000 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 2026 yılı itibarıyla 26 yaşında olan genç oyuncu, doğma büyüme İstanbullu. Lisans eğitimini tamamladıktan sonra profesyonel oyunculuk alanında kendini geliştirmeye odaklanan Aksoy, İstanbul Halk Tiyatrosu ve Ankara Sanat Tiyatrosu (AST) sahnelerinde deneyim kazandı. Tiyatro eğitimi sürecinde "Antigone" ve "Kafatası" gibi ağır metinlerde sahneye çıkan oyuncu, kamera önü tekniklerini de Tuğçe Yıldırım ile yaptığı çalışmalarla geliştirdi.

Ekin Aksoy'un ekran kariyeri 2024 yılında TRT 1'de yayınlanan Bir Sevdadır dizisiyle başladı. Yapımda Menevşe Bıçakçı karakterine hayat veren Aksoy, doğal oyunculuğuyla ilk projede dikkat çekmeyi başardı. Ardından Mahsun Kırmızıgül imzalı Güzel Aşklar Diyarı dizisinde Roza rolüyle izleyici karşısına çıktı. Kapadokya'da çekilen bu yapımda, bebeğinin doğduğu gece kocasının ölüm haberini alan Roza'yı canlandırdığı sahne, 2024'ün en çok konuşulan performanslarından biri oldu. Bunların yanı sıra Kardelenler dizisinde de rol alan Aksoy, farklı türlerdeki projelerde kendini kanıtladı.

Ancak asıl büyük çıkışı, Yeraltı dizisindeki Komiser Pınar rolüyle yakaladı. Aksiyon ve dram arasındaki dengeyi başarıyla kuran oyuncu, bu rolle geniş kitlelere ulaştı. Emre Ahatlı Menajerlik tarafından temsil edilen Ekin Aksoy, 1.70 metre boyunda ve 56 kilo ağırlığında. Özel hayatını gözlerden uzak tutmayı tercih eden oyuncunun kamuoyuna yansıyan bir ilişki bilgisi bulunmuyor. Instagram'da @ekin__aksoy kullanıcı adıyla aktif olan genç oyuncu, yeni sezon dijital platform projeleri ve bağımsız bir sinema filmi için görüşmelerini sürdürüyor.