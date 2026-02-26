İslam aleminin kalbi Kâbe, her yıl milyonlarca Müslüman'ı ağırlıyor. Ancak uzakta olup Kâbe'nin eşsiz manevi atmosferini yakından görmek isteyen de çok sayıda Müslüman mevcut. Özellikle hac ve umre dönemleri, kandil geceleri ve yaklaşan Ramazan ayı gibi özel zamanlarda, Kâbe'nin atmosferini canlı olarak görmek isteyenlerin sayısı artıyor. Pek çok Müslüman, Mescid-i Haram'dan yayınlanan kesintisiz görüntüleri hangi kanallardan veya dijital platformlardan izleyebileceklerini, bu yayınların ücretsiz olup olmadığını ve bağlantı yöntemlerini yoğun bir şekilde araştırıyor. 'Kâbe'yi anlık izle', 'Mescid-i Haram canlı yayın' ve 'Kâbe canlı yayın linkleri'bu dönemlerde en çok arananlar listesinde üst sıralarda yer alıyor. İşte Kâbe canlı yayın linki ve konuya dair merak edilenler...

KÂBE CANLI YAYINI NEREDEN VE NASIL İZLENİR?

Mescid-i Haram'dan yayınlanan Kâbe görüntülerini canlı olarak izlemek isteyenler için birçok seçenek mevcut. Özellikle televizyonda dini yayın yapan kanallar, günün belirli saatlerinde veya özel günlerde Kâbe'den canlı yayınlar yapıyor. Öte yandan birçok uluslararası haber sitesi ve resmi dini kurumların internet siteleri, kendi platformları üzerinden Kâbe'den kesintisiz canlı yayın hizmeti sunuyor. YouTube'da da Mescid-i Haram'ın 7/24 canlı yayınlarını bulmak da mümkün.

2026 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLADI?

İslam alemi için büyük önem taşıyan 2026 Ramazan ayı, hicri takvime göre 19 Şubat 2026 Perşembe günü başladı. Müslümanlar, Ramazan'ın ilk teravih namazını 18 Şubat 2026 Çarşamba akşamı kıldı. İlk oruç ise 19 Şubat Perşembe sabahı tutuldu. Bu tarihler, milyonlarca inananın manevi bir yolculuğa çıktığı Ramazan ayının başlangıcını işaret etti.

2026 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BİTİYOR VE BAYRAM NE ZAMAN?

2026 Ramazan ayı, 19 Mart 2026 Perşembe günü sona erecek. Bu tarihte Ramazan ayının son orucu tutulacak. Bir ay süren oruç ibadetinin ardından, 20 Mart 2026 Cuma günü Ramazan Bayramı başlayacak. Üç gün sürecek olan Ramazan Bayramı, Müslümanlar için sevinç ve paylaşma zamanı olacak.

﻿KABE CANLI YAYIN İZLE