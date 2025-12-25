Kamuoyunda sıkça sorulan "Ebru Köksal hangi takımlı?" ve "Kariyeri nasıl şekillendi?" soruları, onun Galatasaray Spor Kulübü ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bünyesindeki geçmişiyle yanıt buluyor. Spor yöneticiliğindeki başarısının yanı sıra akademik geçmişiyle de donanımlı bir profil çizen Köksal, Türk futbolunun kurumsal hafızasında yer edinen kadın yöneticilerden biri olarak biliniyor.

Ebru Köksal Hangi Takımlı?

Ebru Köksal'ın spor dünyasındaki kariyeri, Galatasaray Spor Kulübü ile özdeşleşmiş durumda. Sarı-kırmızılı camiada uzun yıllar profesyonel yönetici olarak görev yapan Köksal, 2001-2011 yılları arasında Galatasaray Spor Kulübü ve bağlı şirketlerinde üst düzey yöneticilik pozisyonlarında bulundu. Eski Galatasaray Başkanı Ünal Aysal döneminde yönetim kurulu üyeliği de yapan Köksal, camianın içinden gelen ve kulüp aidiyetiyle tanınan bir isim.

Ebru Köksal Kimdir?

20 Mayıs 1968 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Ebru Köksal, eğitim hayatına Robert Kolej'de başladı. Buradaki eğitimini tamamladıktan sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne giderek Brown Üniversitesi'nde Ekonomi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında çift anadal eğitimi aldı ve mezun oldu. Akademik gelişimini iş hayatıyla paralel sürdüren Köksal, 2017 yılında Harvard Business School'un İleri Yönetim Programı'nı (Advanced Management Program) başarıyla tamamladı.

Kariyerine finans sektöründe başlayan Köksal, bu birikimini spor yönetimine aktardı. Galatasaray'daki yöneticilik kariyerinin ardından, 2011-2012 yılları arasında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Genel Sekreterliği görevini üstlendi. Bu göreviyle Türk futbolunun en üst idari makamlarından birinde yer aldı. 2013-2015 yılları arasında ise Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı.

Ebru Köksal, uluslararası alanda da önemli başarılara imza attı. Eylül 2010'da Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) Yönetim Kurulu'na seçilerek, bu göreve gelen ilk ve tek kadın yönetici unvanını elde etti. FIFA ve UEFA gibi küresel kuruluşlara danışmanlık hizmeti de veren Köksal, evli ve iki çocuk annesidir. İleri düzeyde İngilizce bilen Köksal, aynı zamanda temel seviyede Almanca ve Fransızca konuşuyor.