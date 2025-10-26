Son Mühür- Geçtiğimiz sezonun değil belki de tüm NBA tarihinin en büyük takasının baş rol oyuncusu olan Luka Doncic, bu sezona umut veren başlangıç yapmıştı.

Lakers'ın Minnesota Timberwolves karşısında elde ettiği galibiyette 49 sayı, 11 ribaund ve 8 asistle ön planda olan Doncic, geçtiğimiz sezon yaşadığı hayal kırıklığını bu sezon geride bırakma sinyalleri vermişti.

Lakers formasını ilk giydiği süreçte aşırı kiloları nedeniyle eleştirilere hedef olan Luka Doncic yeni forması altında ilk 30 maçlık periyotta attığı sayılarla Lakars efsanelerini geride bırakmayı başardı.



LeBron James'i de geride bıraktı...



Maç başına 30 sayı ortalamasına yakın bir istatistik tutturan Doncic'in geride bıraktığı isimler arasında NBA'in aktif sporculuğu devam eden en büyük efsanesi LeBron James de bulunuyor.

Luka Doncic oynadığı ilk 30 maçta bütün Lakers efsanelerinden daha fazla sayı attı:

Tablo şöyle...



Luka Doncic - 881 sayı

Kareem Abdul-Jabbar - 865 sayı

George Mikan - 845 sayı

LeBron James - 831 sayı

Anthony Davis - 824 sayı

Shaquille O'Neal - 782 sayı