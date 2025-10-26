Son Mühür- Benfica başkanı Rui Costa, Darwin Nunez transferi hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Liverpool'da üç sezon geçiren darwin Nunez beklentileri karşılayamadığı için eleştirilerin hedefi olmaktan kurtulamamıştı.

Nunez'in Liverpool'a transfer sürecini değerlendiren Costa,

“Liverpool FC’nin ilgilendiğini duyduğumuzda, Darwin’in iyi bir sezon geçirdiğini düşünerek 40-45 milyon euro umuyorduk. İki gün sonra Liverpool FC’den eklerle birlikte 80 milyon euroluk resmi bir faks teklifi aldık. Odada kahkahalar koptu. Asistanıma, 100 milyon euro eklerle birlikte talep eden bir faks göndermesini söyledim. Ertesi sabah toplam 100 milyon euroluk yeni bir teklif geldi. Dünya çıldırmış olmalı, gençlik takımımızda daha iyi forvetlerimiz vardı. Asistanıma bir şişe şampanya açmasını söyledim, sanki lotoyu kazanmış gibi hissettik.” açıklamasında bulundu.

Suudi Arabistan'a transfer olmuştu...



Liverpool kariyerinde 48 gol ve 24 asist üreten Darwin Nunez, geçtiğimiz sezon 46.3 milyon sterlin karşılığında Suudi Arabistan'ın Al-Hilal takmına transfer olmuştu.