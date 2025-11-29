Ocak ayında başlayacak ara transfer dönemi öncesi Süper Lig ekipleri kadrolarını güçlendirmek için çalışmalarına hız verdi. Hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş, savunma bölgesine takviye planlarını sürdürürken İtalyan basınından dikkat çeken bir iddia geldi.

Napoli’de sözleşme krizi fırsata çevrilebilir

Corriere dello Sport’ta yer alan habere göre Napoli’nin tecrübeli stoperi Amir Rrahmani, Türkiye’den iki dev kulübü karşı karşıya getirdi. Arap kulüplerinin ilgisinin ardından bu kez Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın oyuncuyu radarına aldığı öne sürüldü.

Haberde, Rrahmani’nin kulübü Napoli ile yürüttüğü yeni sözleşme görüşmelerinde tıkanıklık yaşanmasının, Türk kulüplerine transfer fırsatı sunduğu ifade edildi.

Fenerbahçe ve Beşiktaş savunmada güç arıyor

İki kulübün de sezonun ikinci yarısında savunma rotasyonunu güçlendirmeyi hedeflediği, deneyimli bir stoper arayışında oldukları biliniyor. Rrahmani’nin fizik gücü, tecrübesi ve üst seviye lig deneyimi, onu hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş için cazip bir seçenek haline getiriyor.

Tecrübeli stoperin performans tablosu

1.92’lik Kosovalı savunmacı bu sezon Napoli formasıyla 7 resmi maçta görev aldı. 31 yaşındaki oyuncu, bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı veremese de savunmadaki istikrarıyla dikkat çekiyor.

Sözleşmesi 2027'ye kadar devam ediyor

Rrahmani’nin Napoli ile 2027 yılına kadar geçerli bir kontratı bulunuyor. Avrupa piyasasında 12 milyon euro değer biçilen tecrübeli stoperin geleceğine ilişkin belirsizliğin, ara transfer döneminde hareketli bir sürecin yaşanmasına neden olacağı yorumları yapılıyor.

Transfer yarışı daha da kızışabilir

İtalyan basını, sözleşme görüşmelerinin çözüme kavuşmaması halinde Rrahmani’nin Türkiye’den gelecek tekliflere sıcak bakabileceğini aktarıyor. Ocak ayı yaklaştıkça Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın girişimlerini hızlandırması bekleniyor.

