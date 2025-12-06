Son Mühür- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray–Samsunspor karşılaşmasında yaşanan ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran tartışmalı pozisyona ilişkin açıklamalarda bulundu. Dünya Kupası kura çekimi için Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan Hacıosmanoğlu’nun HT Spor’a yaptığı değerlendirmeler, spor camiasında yeni bir tartışma başlattı.

“Olaylar ben yokken yaşandı”

Karşılaşmayı yerinde izleyemediğini ifade eden Hacıosmanoğlu, tüm programının Dünya Kupası kura çekimi kapsamında şekillendiğini belirtti. Bu süreçte, Türkiye’de oynanan maçta yaşanan gelişmelere uzaktan tanıklık ettiğini dile getiren Hacıosmanoğlu, böyle önemli bir günde böylesine bir gündemin oluşmasının kendisini rahatsız ettiğini vurguladı.

Sert ifadeler ve mesaj niteliğindeki sözler

Maçta yaşanan pozisyonlar ve karşılaşmanın hakem yönetimine ilişkin yöneltilen sorular üzerine konuşan Hacıosmanoğlu, çok sert ifadeler kullandı. Yaşanan sürece müdahale edilememesinin bazı kişi ve çevreler tarafından fırsata çevrildiğini savunan Hacıosmanoğlu, Türkiye’ye döndüğünde gerekli görüşmeleri yapacağını ve sorumlularla yüzleşeceğini belirtti. "Bunlar köpeksiz köy bulmuşlar çomaksız dolaşıyorlar. Bunun başka bir açıklaması yok." dedi.

Hakem yönetimi yeniden gündemde

TFF Başkanı’nın bu açıklamaları, özellikle hakem performansları ve karar mekanizmasına yönelik yeni adımların gelebileceği yönünde yorumlandı. Son dönemde tartışmalara sıkça konu olan hakem yönetiminin, federasyon nezdinde yeniden değerlendirmeye alınabileceği kulislerde konuşulmaya başlandı.