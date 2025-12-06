Son Mühür- Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor’da oynayan Kerem Demirbay, dün RAMS Park’ta oynanan Galatasaray–Samsunspor karşılaşmasını tribünden izledi. Geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı formayı giyen tecrübeli oyuncunun statta görüntülenmesi taraftarların dikkatinden kaçmadı.

“Şükür yendik” yanıtı gündem oldu

Maç sonrası kendisine yöneltilen “Kerem, nasıl maçtı?” sorusuna “Şükür yendik” yanıtını veren Demirbay, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bazı kullanıcılar, oyuncunun Eyüpspor’da forma giymesine rağmen “yendik” ifadesini kullanmasını eleştirdi.

“Galatasaray özlenmez mi?”

Demirbay’a yöneltilen bir diğer soru ise “Galatasaray’ı özledin mi?” oldu. Yıldız futbolcu bu soruya “Galatasaray özlenmez mi?” diyerek yanıt verdi. Bu sözler de aynı şekilde taraftarlar arasında tartışma konusu haline geldi.

Sosyal medyada karışık tepkiler

Demirbay’ın açıklamaları, kısa sürede binlerce yorum alırken bazı taraftarlar sözleri samimi buldu, bazıları ise mevcut takımı Eyüpspor’a saygısızlık olarak değerlendirdi. Oyuncudan konuya ilişkin yeni bir açıklama gelmedi.