İsrail ile Hizbullah arasında Lübnan’ın güneyinde yaşanan gerilim yeni bir çatışmayla tırmandı. Israel Defense Forces (IDF), Hizbullah güçlerinin düzenlediği saldırı sonucunda iki İsrail askerinin hayatını kaybettiğini, bir subayın ise yaralandığını duyurdu.

Sınır hattında karşı saldırı

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre olay, Lübnan’ın güneyinde İsrail sınırına yakın bir askeri noktada meydana geldi. Bölgede devam eden operasyonlar sırasında Hizbullah unsurlarının düzenlediği karşı saldırı, sahadaki birlikleri hedef aldı.

Askeri yetkililer, saldırının operasyon esnasında yaşanan teknik bir sorun nedeniyle bölgeye gönderilen destek ekiplerini hedef aldığını bildirdi.

Zırhlı araç kurtarma çalışması sırasında vuruldu

IDF tarafından paylaşılan bilgilere göre, bölgede görev yapan bir Puma tipi zırhlı personel taşıyıcısı arazide sıkışarak ilerleyemedi. Bunun üzerine aracı kurtarmak amacıyla bölgeye bir başka Puma zırhlı personel taşıyıcısı ile iki adet D9 zırhlı buldozer sevk edildi.

Kurtarma çalışmaları devam ettiği sırada buldozerlerden biri henüz türü net olarak belirlenemeyen bir mühimmatla vuruldu. Saldırının ardından araçta yangın çıktı.

İki asker hayatını kaybetti

Yangın sonrası meydana gelen olayda iki İsrail askeri yaşamını yitirirken, bir subayın da hafif yaralandığı bildirildi. Yaralı subayın olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından tedavi altına alındığı aktarıldı.

İsrail ordusu, hayatını kaybeden askerlerden birinin Başçavuş Maher Khata olduğunu açıkladı. Diğer askerin kimliğinin ise henüz kamuoyuyla paylaşılmadığı belirtildi.

Bölgedeki gerilim sürüyor

İsrail ile Hizbullah arasında özellikle Lübnan’ın güneyinde son dönemde artan çatışmalar dikkat çekiyor. Sınır hattında karşılıklı saldırılar ve askeri hareketlilik devam ederken, bölgede tansiyonun yüksek seyretmeye devam ettiği ifade ediliyor.