ABD ve İsrail ile İran arasındaki çatışmalar Orta Doğu’da sürerken, Kıbrıs’ta yeni bir gerilim unsuru ortaya çıktı. İran tasarımı Şahed tipi insansız hava aracı (İHA), geçtiğimiz günlerde RAF Akrotiri İngiliz Hava Üssü’nü hedef aldı. Saldırıda üssün pistinde küçük çaplı hasar meydana gelirken, can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Enkazda Rus teknolojisi bulundu

İngiliz askeri yetkililer tarafından yapılan incelemelerde dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Saldırıda düşen İHA enkazında, Rus yapımı Kometa-B navigasyon sistemine ait parçalar tespit edildi. The Times ve Daily Mail’in haberlerine göre, bu gelişme, Rusya ile İran arasındaki askeri ve teknolojik iş birliğine dair yeni bir işaret olarak değerlendiriliyor.

Saldırının kaynağı

Yetkililer, saldırının doğrudan İran tarafından değil, Lübnan merkezli Hizbullah tarafından gerçekleştirildiğini değerlendiriyor. Ancak kullanılan teknolojinin Rusya bağlantılı olması, olayın uluslararası boyutunu daha karmaşık hale getiriyor. Rusya ve İran arasında insansız hava araçları ve askeri teknoloji alanındaki iş birliği geçmişte de çatışmalara konu olmuştu.