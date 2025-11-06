Fransa’nın başkenti Paris’te 19 Ekim’de Louvre Müzesi’nde meydana gelen soygunla ilgili çarpıcı detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden birinin, hem sosyal medya fenomeni hem de geçmişte müzelerde güvenlik görevlisi olarak çalışan bir isim olduğu belirlendi.

Zanlı, sosyal medyada ‘Doudou Cross Bitume’ adıyla tanınıyor

Fransa basınında yer alan haberlere göre gözaltına alınan 39 yaşındaki şüphelinin kimliğinin Abdoulaye N. olduğu açıklandı.

Zanlının, sosyal medyada “Doudou Cross Bitume” adıyla tanınan bir fenomen olduğu, özellikle motosiklet videolarıyla geniş bir takipçi kitlesine ulaştığı belirtildi.

Centre Pompidou’da güvenlik görevlisi olarak çalışmış

Soruşturma dosyasına göre zanlı, geçmişte Centre Pompidou Müzesi başta olmak üzere çeşitli kurumlarda güvenlik görevlisi olarak görev yapmış. Müze güvenliği konusunda deneyimli olması, şüphelinin Louvre soygununda nasıl bir rol üstlendiğine dair soruşturmanın seyrini önemli ölçüde etkilemiş durumda.