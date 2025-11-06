Son Mühür- Marmara Bölgesi’nde son günlerde art arda meydana gelen depremler, bölgedeki olası riskleri yeniden gündeme taşıdı. Deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, TGRT Haber’e yaptığı açıklamada, uzun süredir gündemde olan “Adalar Fayı kırılacak” iddialarına katılmadığını belirtti. Üşümezsoy, esas riskin Marmara Denizi’nin güney kısmında, özellikle Yalova açıklarında yoğunlaştığını ifade etti.

Adalar fayı tehlike oluşturmuyor

Prof. Dr. Üşümezsoy, geçmiş depremleri değerlendirerek Adalar Fayı’nın yeniden kırılmasının olası olmadığını söyledi. 1894 yılında kırılan fayın İstanbul ve Anadolu blokları arasındaki stresi boşalttığını hatırlatan uzman, “1999 Gölcük Depremi sırasında doğu uzantısı kırıldı. Kırılmış bir fay, birleşip kaynamadan tekrar kırılmaz” açıklamasını yaptı.

Enerji güney hattına kaydı

Üşümezsoy, 1999 depreminden sonra Adalar Fayı üzerindeki enerjinin büyük ölçüde boşaldığını ve Marmara’daki sismik enerjinin güney hattına kaydığını vurguladı. Uzman, “Risk artık kuzeyde değil, güneyde. Stres Çınarcık, Esenköy ve Bozburun hattında birikiyor” dedi.

Gözler Yalova ve çevresinde

Deprem bilimcinin açıklamaları, Marmara’da olası büyük depremlerle ilgili bakış açısını değiştirdi. Üşümezsoy’un değerlendirmesine göre, büyük bir sarsıntının merkezi İstanbul değil, Yalova ve çevresi olabilir. Uzmanlar, bölgedeki enerji birikimi ve sismik hareketliliğin yakından izlenmesi gerektiğini belirtiyor.