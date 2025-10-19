Kepez ilçesinde yaşayan 43 yaşındaki Hüseyin A., 2007 yılında Ş.T. (35) ile evlendi. Çiftin 2’si kız, 3 çocuğu dünyaya geldi. Ancak 2023 yılında anlaşmalı olarak boşandılar. Boşanmanın ardından komşusundan gelen bir telefon, Hüseyin A.’nın hayatını değiştirdi.

Komşusu, eski eşinin kuzeniyle ilişki yaşadığını öne sürerek DNA testi yaptırmasını tavsiye etti. Bunun üzerine Hüseyin A., Antalya 13. Aile Mahkemesi’ne başvurarak babalık davası açtı.

İlk DNA testi gerçeği ortaya koydu

Mahkeme kararıyla Antalya Adli Tıp Grup Başkanlığı’nda yapılan DNA testinde, Hüseyin A.’nın oğlu E.A.’nın (16) yüzde 99,99 olasılıkla biyolojik babası olduğu belirlendi. Ancak kızları H.A. (13) ve E.A. (10) için babalık reddedildi.

Raporun ardından mahkeme, iki kız çocuğunun soy bağının reddine karar verdi.

Kuzeni hakkında dava açıldı

Bu gelişmeden sonra, Hüseyin A.’nın eski eşi Ş.T. bu kez kuzen M.K. hakkında babalık davası açtı. Dava sürerken Ş.T. geçen yıl ağustos ayında yaşamını yitirdi.

Mahkemenin talebiyle yapılan DNA testinde, M.K.’nin iki kız çocuğunun yüzde 99,9 olasılıkla biyolojik babası olduğu tespit edildi.

“Sonucu hala kabullenmiyor”

Yaşadıklarını anlatan Hüseyin A., “Bu kız çocukları benden olmadığı için öz kuzenimle yıllarca dostane bir hayat yaşamışlar. Komşum arayıp kuzenimin eve sık sık geldiğini söyleyince şüphelendim. DNA testi yaptırdım ve gerçek ortaya çıktı. Anneleri ölmeden önce M.K. hakkında dava açmıştı. Şimdi o da sonucu kabul etmiyor” dedi.

“Çocuklar ortada kaldı”

Eski eşinin ölümünden sonra çocukların dedesi ve ninesiyle yaşadığını belirten Hüseyin A., “Onlar yaşlı insanlar. Vefat ettiklerinde bu çocuklar ortada kalacak. Devletin bu konuda bir adım atmasını istiyorum. Kız çocukları ortada kalmasın, yazık günah” ifadelerini kullandı.

Hukuki süreç sürüyor

Hüseyin A., yeni DNA testi sonuçlarına ilişkin mahkeme sürecinin 3 Aralık’ta görüleceğini belirterek, “Davayı açan kişi vefat ettiği için çocuklar adına kayyım atanacak. Ben tazminat davası da açtım. Eski eşim, kuzeninin üzerine ev ve araç devretmiş. Mal kaçırma girişimi var. Hukuki olarak sonuna kadar mücadele edeceğim” dedi.

“Artık benimle görüşmüyorlar”

Kızlarının kendisiyle iletişim kurmadığını söyleyen Hüseyin A., “Çocuklar benimle artık görüşmüyor. Dolduruşa getirildiler. Sadece oğlum benimle kalıyor, kardeşleriyle o görüşüyor” diyerek sözlerini tamamladı.