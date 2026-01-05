Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ile bölgesel ve küresel gelişmeler masaya yatırıldı.

Türkiye–BAE hattında diplomasi trafiği

İki liderin görüşmesinde Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında son dönemde ivme kazanan ikili ilişkiler değerlendirildi. Siyasi, ekonomik ve diplomatik iş birliklerinin daha da güçlendirilmesine yönelik mesajlar öne çıktı.

Yemen ve Somali vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme sırasında Türkiye’nin Yemen ve Somali’nin toprak bütünlüğüne verdiği önemin altını çizdi. Erdoğan, söz konusu ülkelerde birlik ve beraberliğin korunmasının bölgesel istikrar açısından kritik olduğuna dikkat çekerek, Türkiye’nin barış ve huzurun sağlanmasına yönelik her türlü yapıcı girişime katkı sunmaya hazır olduğunu ifade etti.

Gazze için insani çağrı

Görüşmenin önemli başlıklarından birini Gazze’de yaşanan insani kriz oluşturdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede yaşanan dramın bir an önce sona erdirilmesi gerektiğini vurgularken, kalıcı ateşkesin sağlanması ve Gazze’nin yeniden inşası için uluslararası toplumun acilen harekete geçmesi gerektiğini dile getirdi.

Yeniden imar sürecine destek mesajı

Erdoğan, Türkiye’nin Gazze’nin yeniden imarı konusunda aktif rol üstlenmeye hazır olduğunu belirterek, bölgede yaşamın normalleşmesi için hızlı ve somut adımlar atılmasının önemine dikkat çekti.