Louvre Müzesi’nin Mısır antik eserler bölümündeki kütüphanede meydana gelen su sızıntısı, üç odadan birini doğrudan etkiledi.

Louvre Genel Müdür Yardımcısı Francis Steinbock, odada 300 ila 400 arasında nadir eser bulunduğunu ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Steinbock, zarar gören kitapların “koleksiyonun en değerli parçaları olmadığını” da belirtti.

Sorunun yıllardır bilindiği ortaya çıktı

Steinbock, müzedeki su tesisatı sorunlarının uzun süredir bilindiğini kabul etti. Ayrıca bakım ve onarım çalışmalarının Eylül 2026 için planlandığını ifade ederek gecikmeye yönelik tartışmaları da alevlendirdi.

Louvre, su skandalından önce büyük bir soygunla sarsılmıştı

Müze, 19 Ekim’de gerçekleşen büyük soygunla dünya gündemine oturmuştu. Sabah saatlerinde müze dışındaki bir kamyonun yük asansörünü kullanan kimliği belirsiz 4 kişi, Kraliyet mücevherlerinin bulunduğu Apollo Galerisi’ne girmişti.

Hırsızlar 7 dakika içinde 88 milyon euroluk soygun yaptı

Hırsızlar, pencereyi kırarak girdikleri galeriden toplam 88 milyon euro değerinde 9 mücevheri çalarak motosikletlerle kaçmıştı. Kaçış sırasında İmparatoriçe Eugenie’ye ait tarihi taç düşmüş ve hasarlı şekilde müze dışında bulunmuştu.

Soygun sonrası soruşturmada 4 kişi tutuklandı

Olayın ardından müze güvenlik nedeniyle geçici olarak kapatılmış, yapılan incelemeler sonrası üç gün sonra yeniden açılmıştı.

Fransız polisi, soygunla ilgili yürütülen soruşturmada 4 kişiyi tutuklamış olsa da çalınan mücevherlerin akıbeti hala belirsizliğini koruyor.