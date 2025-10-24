Fransa’nın başkenti Paris’teki Louvre Müzesi’nde 88 milyon euro değerinde mücevherin çalındığı büyük soygun sonrası tartışmalar bitmiyor. Soygunda kullanılan asansörlü sistemin Alman üreticisi, olaydan ilham alarak sosyal medyada dikkat çeken bir reklam paylaşımı yaptı.

“Hızlı gitmeniz gerektiğinde” paylaşımı gündem oldu

Şirket, kendi üretimi olan taşıma sisteminin olay yerinde kullanıldığı fotoğrafı paylaşarak altına “Hızlı gitmeniz gerektiğinde” notunu düştü.

Kısa sürede binlerce yorum alan gönderi, Fransa’da sosyal medyanın en çok konuşulan paylaşımı haline geldi.

“Krizi fırsata çevirdiler” tepkisi

Alman marka, reklamında ürününü “400 kiloya kadar yükleri dakikada 42 metre hızla çıkarabilen asansör” ifadeleriyle tanıttı. Gönderide Louvre soygununa doğrudan atıf yapılmasa da, seçilen görsel ve slogan örtülü bir gönderme olarak yorumlandı. Sosyal medyada birçok kullanıcı paylaşımı mizahi bulurken, bazıları ise markayı “acı bir olayı ticari fırsata çevirmekle” eleştirdi. Kimi kullanıcılar reklamı “zekice bir ironi” olarak değerlendirirken, kimileri “etik dışı bir pazarlama yöntemi” olarak nitelendirdi.

Tartışmalar büyüdükçe gönderinin etkileşimi de arttı ve reklam, kısa sürede Avrupa gündeminin en çok konuşulan içerikleri arasına girdi.

Sosyal medya mizah ve yapay zeka videolarıyla doldu

Olayın ardından sosyal medyada mizah içerikleri ve yapay zekâ destekli videolar çoğalmaya başladı. Kullanıcılar, soygunu konu alan parodi videolar, film fragmanları tarzında montajlar ve AI animasyonlar üretmeye başladı.

Kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaşan bu içerikler, hem mizah yönüyle viral oldu hem de Fransa’da müze güvenliği ve kamu güvenliği tartışmalarını yeniden alevlendirdi.