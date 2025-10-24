Görev süresinin sona ermesiyle Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanlığı koltuğunu Mehmet Daniş’e devreden Ebubekir Şahin’in yeni görevi belli oldu. Şahin, Türk Telekom’un yeni genel müdürü olarak atandı.

Türk Telekom’dan KAP açıklaması: Atama resmen yapıldı

Türk Telekom, konuya ilişkin açıklamayı Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyurdu.

RTÜK’te dört dönem görev yaptı

Ebubekir Şahin, 23 Ocak 2019 tarihinden itibaren dört dönem boyunca RTÜK Başkanlığı görevini yürüttü. Üst kurul üyeleri tarafından yapılan toplantıda, Mehmet Daniş RTÜK Başkanı, Orhan Karadaş ise Başkan Vekili olarak seçti.

Ebubekir Şahin kimdir?

RTÜK eski Başkanı ve Türk Telekom’un yeni Genel Müdürü Ebubekir Şahin, kamu yönetimi ve medya alanındaki uzun kariyeriyle dikkat çekiyor. Rize doğumlu olan Şahin, devletin farklı kademelerinde üst düzey görevlerde bulundu. 1974 yılında Rize’nin Çayeli ilçesinde doğan Ebubekir Şahin, ilköğrenimini memleketinde, lise eğitimini ise Sakarya’da tamamladı. 1995 yılında Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun olan Şahin, 2002 yılında Gazetecilik Anabilim Dalı’nda yüksek lisans yaparak akademik eğitimini tamamladı.

Kariyerine kamu sektöründe başlayan Şahin, sırasıyla İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nde memur olarak görev yaptı. Refah-Yol Hükûmetleri döneminde TBMM’de milletvekili danışmanlığı yaptıktan sonra, 2002 yılı itibarıyla Adalet Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü ve Daire Başkanlığı görevlerinde bulundu. Ayrıca RTÜK Başkan Müşavirliği ve Başbakanlık Halkla İlişkiler Müşavirliği görevlerini de üstlendi.

Ebubekir Şahin, 2011–2014 yılları arasında Anadolu Ajansı’nda önemli görevlerde yer aldı. Bu dönemde İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, Genel Müdür Yardımcılığı ve Genel Müdür Vekilliği görevlerini yürüttü. 2014–2017 yılları arasında ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda Müsteşar Yardımcılığı ve ardından Müsteşarlık görevine getirildi. 16 Ekim 2017 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda yapılan seçimle RTÜK Üyeliğine seçilen Ebubekir Şahin, AK Parti kontenjanından Üst Kurul’a girdi.

23 Ocak 2019’da yapılan seçimle RTÜK Başkanı olan Şahin, 2023 yılında yeniden seçilerek dördüncü dönem başkanlık görevini sürdürdü. Görev süresi boyunca yayıncılık denetimi, dijital platform politikaları ve medya düzenlemeleri konularında aktif rol oynadı.